Через скандальне відео віце-канцлера з росіянкою в Австрії можуть призначити дострокові вибори

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії. Про це він заявив під час виступі у Відні, повідомила «Європейська правда».

Очільник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. «Досить!.. Це суперечить політичним підходам, які я маю», – пояснив він. Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із «Партією свободи».

За його словами, дострокові вибори мають відбутися «якнайшвидше».

Пізніше президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що дострокові вибори — це єдиний спосіб відродити довіру до державних інституцій. Він повідомив, що вже обговорював це питання з Курцом, та зазначив, що переговори триватимуть у неділю, 19 травня, інформує DW.

Нагадаємо, напередодні німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel оприлюднили відеозапис неформальної зустрічі, яка відбулася в липні 2017 року на Ібіці. На ньому – віце-канцлер Австрії, глава ультраправої «Партії свободи» Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічався з росіянкою Альоною Макаровою, нібито племінницею олігарха з оточення Путіна. Вона, за її словами, планувала інвестувати не зовсім легальні кошти в Австрії. Політик обіцяв громадянці РФ угоди від австрійського уряду в обмін на фінансову підтримку його партії

18 травня віце-канцлер визнав автентичність записів та подав у відставку, а свої дії назвав «п’яною історією».