Електроживлення відсутнє у трьох пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною

Через відсутність електропостачання пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією не працюють. Про це у четвер, 24 листопада, повідомили у Держприкордонслужбі.

Зокрема, через відсутність електроживлення не працює піший та автомобільний пункт пропуску «Солотвино», що на кордоні з Румунією, а також пункти пропуску «Косино» і «Дзвінкове», що на кордоні з Угорщиною.

За інформацією Офісу президента, станом на ранок 24 листопада 16 регіонів були повністю знеживлені, внаслідок масованого ракетного удару по енергетичних об’єктах, який Росія здійснила 23 листопада.

Також через російські обстріли перебої з електрикою почалися і в Молдові.