Атаки реактивних БпЛА на Львівщину тривали вночі і продовжились вдень

У вівторок, 20 жовтня, вдень росіяни продовжили атакувати Львівську область реактивними БпЛА. Унаслідок денної атаки ворожих безпілотників знеструмлено понад 17 тис. абонентів і є один постраждалий. Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Ідеться про атаку, попередження про яку оголошували між 13:00 і 14:00 для Львівського, Золочівського, Яворівського і Шептицького районів Львівщини.

«У Яворівському районі постраждав чоловік. Це працівник поліції охорони. Його госпіталізували», – сказав Максим Козицький.

Також унаслідок атаки ворожих безпілотників у Яворівському районі без світла залишились майже 16 тис. абонентів, у Шептицькому – понад 1200.

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За словами начальника ЛОВА, енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Як повідомляв ZAXID.NET, під час денної атаки ворог атакував два об’єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині. Голова Новояворівської громади Володимир Мацелюх повідомляв, що частина громади залишилась без світла. Про атаки на енергетику в громаді Володимир Мацелюх повідомляв і раніше 20 жовтня.

У ніч на вівторок, 20 жовтня, а також вранці у Львівській області кілька разів оголошували повітряну тривогу через атаку реактивних дронів. БпЛА атакували об'єкти енергетики в різних районах області.

Раніше ZAXID.NET детальніше розповідав про нові реактивні дрони росіян та те, чому їх важко збити, експерти також розповідали про зміну тактики під час ворожих ударів.