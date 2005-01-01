Через Йорданське водосвяття трамваї № 1, 2 та 9 не курсуватимуть через площу Ринок

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:032220

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Через Йорданське водосвяття трамваї № 1, 2 та 9 не курсуватимуть через площу Ринок
Трамваї на деякий час змінять маршрут

Через Йорданське водосвяття трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 частково змінять рух. Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із проведенням святкових заходів з нагоди Водохреща, у п’ятницю, 19 січня, з 12:30 до 15:30 трамвайні маршрути № 1, 2 та 9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом.

Зокрема:

Маршрут № 1 – «Залізничний вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. І.Франка – вул. Вітовського – вул. Київська – «Залізничний вокзал».

Маршрут № 2 – «вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку».

Маршрут № 9 – «Залізничний вокзал – вул. Київська – вул. Вітовського – вул. І. Франка – вул. Підвальна – вул. Городоцька – «Залізничний вокзал».

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої маршрути на час проведення святкових заходів.

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