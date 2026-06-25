На тлі загрози з боку Білорусі у Збройних силах України виникла потреба у створенні нових бригад для гарантування відбиття можливого наступу. Про це у четвер, 25 червня, розповів у коментарі LIGA.net головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, не досягнувши успіху на ключових напрямках, російські війська намагаються розширити географію активних бойових дій на півночі України. Це, за задумом противника, може збільшити довжину лінії фронту приблизно на 160 км.

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Сирський зазначив, що наразі противник має перевагу в особовому складі та озброєнні. Для ефективного стримування потенційного наступу та захисту північних територій Україна змушена формувати нові військові частини.

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«Ворог, до речі, скоригував свої плани й збирається цього року ще створити нові дивізії та п’ять бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії. На війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Третього не дано», – зазначив головнокомандувач.

Він також пояснив, що просте збільшення чисельності вже наявних бригад не вирішує проблему, оскільки це не розширює їхню оперативну зону застосування.

«Бригаду не вийде розтягнути», – сказав Сирський, додавши, що більша чисельність лише подовжує період її боєздатності, але не дозволяє контролювати ширші ділянки фронту.

За його словами, сучасна війна характеризується збільшенням глибини бойових дій, а не лише їхньої ширини.

«Коли фронт росте вшир і вглиб, арифметика невблаганна: потрібні нові військові частини», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, командувач Національної гвардії Олександр Півненко розповів, що Росії для нового наступу на Україну з Білорусі потрібно залучити 70 тис. військових.