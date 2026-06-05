Пожежа в синагозі сталася 27 листопада 2025 року

Садгірський районний суд Чернівців визнав винним буковинця, який у листопаді 2025 року підпалив приміщення синагоги садгірських хасидів. Вогонь вдалось оперативно загасити, у приміщенні згоріли книги, але сама синагога не постраждала. Поліція оперативно затримала палія. Правоохоронці встановили, що місяць до цього інциденту він розбив дошку оголошень в церкві ПЦУ у Чернівцях.

У вироку Садгірського районного суду Чернівців від 26 травня зазначено, що близько 16:00 27 листопада обвинувачений Валентин Костенюк зайшов в середину приміщення «Садгірської Синагоги» за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 192Г. У приміщенні нікого не було. Раптово обвинувачений стягнув частину книжок з полиць на підлогу, склав у центральній частині та підпалив. Через пожежу згоріли не лише книги, але й сцена та кафедра, вогонь пошкодив розписи на стінах та стелі.

Церква Різдва пресвятої Богородиці розташована в мікрорайоні Рогізна

Під час розслідування цього випадку правоохоронці встановили, що обвинувачений причетний до ще одного пошкодження майна церковної громади. За місяць до підпалу синагоги, увечері 30 жовтня 2025 року, чоловік перебував на території храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ в мікрорайоні Рогізна в Чернівцях. Там він зламав дошку оголошень на огорожі церкви. Загалом громада храму оцінила збитки в 1500 грн.

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У суді обвинувачений Валентин Костенюк свої дії пояснив тим, що в цей період багато його побратимів та знайомих загинуло на війні. Його моральний стан погіршився. Наразі він шкодує про вчинене, і просив суд суворо не карати. Захисник чоловіка додав, що обвинувачений є ветераном війни, брав участь у бойових діях та отримав поранення, а також є особою із інвалідністю ІІ групи. Адвокат просив суд врахувати щире каяття буковинця, а потерпілі вказали на відсутність до нього будь-яких претензій. Окрім того, обвинувачений на початку жовтня 2025 року звертався за допомогою в Чернівецьку обласну психіатричну лікарню. Йому поставили діагноз – розлади психіки та поведінки внаслідок комбінованого вживання алкоголю та марихуани, однак буковинець від лікування відмовився.

Суд призначив йому два роки позбавлення волі. Однак зарахував йому у строк відбування період ув’язнення в слідчому ізоляторі з 27 листопада 2025 року. Тож буковинець у в’язниці ще перебуватиме 1, 5 роки. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.