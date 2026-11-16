Чоловіки почали битися у підвалі, а продовжили конфлікт на подвір'ї

Чернівецький районний суд визнав винним у завданні тяжких тілесних ушкоджень місцевого жителя. Чоловік не поділив із сусідом громадський підвал та під час бійки відкусив йому кінчик носа. Суд призначив обвинуваченому Степану Кваснюку три роки умовного покарання та 500 тис. грн моральної компенсації потерпілому.

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Як йдеться у вироку від 5 листопада, інцидент трапився увечері 8 серпня 2024 року на вул. Січових Стрільців. У підвалі будинку посварилися двоє чоловіків через те, що не змогли поділити підвальне приміщення. Обвинувачений спочатку вдарив потерпілого головою в лице, після цього вони обоє впали на банки з консервацією.

Потерпілий вирвався та вибіг на подвір’я, а потім зайшов на територію свого будинку. Нападник наздогнав його, схопив за шию та відкусив кінчик носа. Від отриманої травми постраждалий втратив свідомість. Після цього обвинувачений схопив металевий шампур для шашликів і тильною стороною побив чернівчанина по тілу. Також він вдарив його дружину, яка прибігла на допомогу.

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У суді обвинувачений свою провину визнав частково. Він визнав, що дійсно відкусив кінчик носа потерпілому. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, однак пом’якшив покарання – на іспитовий термін 3 роки. Також обвинувачений має заплатити 500 тис. грн моральної шкоди потерпілому та 100 тис. грн його дружині. Окрім цього, чернівчанин має відшкодувати 20 тис. грн за послуги адвоката. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.