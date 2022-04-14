Про створення медичного хабу представники Червоного Хреста повідоми ла зустрічі у Львові

Червоний Хрест хоче створити на заході України медичний хаб для забезпечення ліками. Такими планами під час зустрічі у Львові поділилася керівниця відділу операцій з переміщенням у Міжнародному комітеті Червоного Хреста Кеті Атфілд, повідомив 14 квітня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За словами Кеті Атфілд, зараз організація Червоного Хреста у західних областях України допомагає на залізничних станціях та вокзалах, у притулках для внутрішньо переміщених осіб. Волонтери організації зосереджують допомогу у тих містах, які перебувають в облозі. Організовують гуманітарні коридори, допомагають людям знаходити родичів. Планують створити гарячу лінію для тих, хто постраждав і потребує допомоги.

«Ми намагаємося допомагати містам, які потрапили в облогу та в організації гуманітарних коридорів. Також ми розшукуємо родичів та рідних, які втратили зв'язок один з одним. Основним фокусом нашої діяльності в Західному регіоні є робота з притулками для внутрішньо переміщених осіб. Ми є більш націленими на роботу на східній території країни, адже вона більше постраждала. Також ми плануємо облаштувати в одному з обласних центрів на заході України медичний хаб, звідки ліки надходитимуть в найбільш постраждалі регіони країни», - повідомила Кеті Атфілд.

Керівниці з міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили про потреби у гуманітарному забезпеченні Львівщини, оскільки на території області зараз живе велика кількість переміщених осіб. Допомоги також потребують люди, які залишаються у зоні бойових дій.