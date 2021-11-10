Torsus Terrastorm

Terrastorm є другою моделлю чеської компанії Torsus, заснованою українцями Вахтангом Дзукашвілі та Юлією Хоміч. З першого дня наступного року Torsus Terrastorm пропонуватиметься у новому форматі з оголеним шасі.

Модульна платформа Terrastorm буде доступна у кількох конфігураціях. 2-літровий дизельний мотор з подвійним турбонаддувом може мати віддачу у 174 к.с. та 410 Нм або 138 к.с. та 340 Нм. Обидві версії мотора можуть поєднуватись із 6-швидкісною механічною або 8-швидкісною автоматичною коробкою передач. У кожної з цих конфігурацій є система повного приводу з блокуванням заднього диференціала. Torsus пропонує Terrastorm з конфігурацією з однодверною або подвійною кабіною, які вміщують від двох до шести пасажирів. Шасі доступне з трьома рівнями повної маси: 3,5 тонни, 5 тонн та 5,5. Клієнти також зможуть обирати між колісною базою у 3640 або 4490 міліметрів.

Чеський автовиробник значно посилив оригінальне шасі Volkswagen Crafter, на базі якого створено Terrastorm. Так, було встановлено захисні пластини під двигуном, трансмісією, радіатором, паливним баком та заднім диференціалом. Платформа Torsus також оснащена диференціальними сапунами, щоб прохолодне повітря проходило крізь них.

У передній підвісці Terrastorm використано амортизатори Bilstein B6. Регульовані амортизатори також мають болти для регулювання розвалу до 1,75 градуса. Задню вісь тримають амортизатори Profender Dakar з виносними допоміжними резервуарами. Шасі Terrastorm має дорожній просвіт 250 міліметрів; кут підходу – 26 градусів, кут з’їзду – 20 градусів.

Передній бампер Torsus коротший, що покращує кут підходу. Він оснащений світлодіодними фарами з денними ходовими вогнями, протитуманними ліхтарями та додатковими прожекторами. Вбудована лебідка може тягнути до 5,5 тонн. Шноркель на передній стійці дозволяє двигуну забирати чистіше повітря у запилених умовах і запобігає засмоктуванню води під час перетинання броду. Усі контактні поверхні кабіни зовні вкриті стійким до подряпин покриттям, в тому числі на розширених передніх крилах. 17-дюймові чорні колеса поєднуються з всюдихідними шинами BF Goodrich All Terrain T/A KO2. Аби потрапити в кабіну було зручніше, по боках з'явились алюмінієві сходинки.

Torsus почне приймати замовлення на шасі Terrastorm з 1 січня 2022 року, а передавати машини покупцям почне до кінця року. Ціни починаються від 51 716 євро.

Модульне шасі Torsus Terrastorm. Фото Torsus