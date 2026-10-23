У Львові буде мінлива хмарність

Протягом вихідних, 24 та 25 жовтня, у Львові та області не буде різкої зміни погоди. Температура повітря вдень буде теплою для цього періоду, а також вщухнуть дощі. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли деталі.

«Впродовж вихідних Львівщина перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску, що сприятиме погоді переважно без опадів. У нічні та ранкові години ймовірні тумани. Нічна температура опускатиметься до слабких мінусів, денна залишатиметься в комфортних значеннях», – кажуть синоптики.

У суботу, 24 жовтня, у Львові та області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме від 1°С морозу до 4°С тепла, а вдень потепліє до 12–17°С тепла. У Львові температура вночі опуститься до 1–3°С тепла, а вдень потепліє до 13–15°С тепла.

У неділю, 25 жовтня, у Львові та на Львівщині також буде мінлива хмарність, дощів не прогнозують. Вдень позначки термометрів показуватимуть близько 14°С тепла, а вночі – до 5°С тепла.

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