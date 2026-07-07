Вік не завжди визначає якість стосунків

«Вік – це лише цифра» – фраза, яку часто можна почути від пар з великою різницею у віці. Та чи справді 10, 15 або 20 років між партнерами не мають значення? У деяких випадках така різниця може не впливати на стосунки, а в інших – створювати нерівність і ризики залежності.

Психолог Даниїл Медяковський пояснює, що універсальної цифри, яка визначає нормальну чи ненормальну різницю у віці, немає. Значно важливіше – на якому етапі життя перебувають партнери, наскільки вони зрілі та чи немає між ними дисбалансу влади.

Розповідаємо, чому може відчуватися різниця у віці, коли вона не заважає здоровим стосункам та які ознаки можуть свідчити про проблему.

Різниця у віці – це не лише цифри

За словами психолога, коли ми говоримо про різницю у віці між партнерами, варто враховувати не лише дату народження, а життєвий досвід, психологічний розвиток, зрілість та етап, на якому зараз перебуває людина.

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«Вік – це не лише про цифри в паспорті. Це також про досвід. Це етапи розвитку особистості та фізіологічно розвитку людини: зміни в організмі, гормональний розвиток, психічні та психологічні процеси», – пояснює Даниїл Медяковський.

Особливо активні зміни відбуваються у підлітковому віці та в період ранньої дорослості. Приблизно до 25 років людина ще активно формується, змінює погляди, цінності та уявлення про себе.

«У віці 18, 20, 22 років є багато різних важливих етапів, які формують нашу особистість. Це завершення школи, часто сепарація від батьків, перші серйозні здобутки та перемоги, перші невдачі. Перший досвід стосунків часто припадає саме на цей вік, як і перший досвід розриву стосунків», – каже психолог.

Саме тому різниця у віці в молодих людей може відчуватися значно сильніше.

«Ми можемо бачити, що людина у 18 років і ця сама людина у 20 років може змінитися дуже сильно. Її цінності, орієнтири, бажання, мрії можуть змінюватися. Відповідно, у цей час різниця у віці у 5 чи понад 10 років може відчуватися доволі сильно», – додає фахівець.

Різниця у віці по-різному відчувається у різні періоди життя. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Яка різниця у віці у стосунках є нормальною

Психолог наголошує: не існує конкретної цифри, після якої стосунки автоматично стають нездоровими. Все залежить від зрілості обох партнерів.

У підлітковому віці навіть різниця у два роки може бути суттєвою, адже люди дуже швидко змінюються. У віці від 18 до 25 років різниця у 5-10 років уже може бути прийнятною, однак часто все ще помітною.

«Коли ми говоримо вже про 18-25 років, то різниця у 5-10 років може бути більш нормальною, однак вона все одно може відчуватися. Іноді це нормально. Однак у таких випадках потрібно звертати увагу, чи немає дисбалансу сил», – пояснює Даниїл Медяковський.

Після 25-30 років навіть більша різниця у віці часто не є такою відчутною, бо особистість уже більш сформована.

«Після 25-30 років різниця у 10-15, а в декого навіть 20 років може відчуватися не настільки сильно. Чому? Тому що особистість вже по суті сформована. Людина вже здебільшого є цілісною в собі, незалежною, сепарованою, має свої здобутки та інтегрована у суспільство», – пояснює психолог.

Коли велика різниця у віці може бути проблемою

Одним із головних ризиків психолог називає дисбаланс сил. Наприклад, коли один партнер значно старший, має більше досвіду, грошей, статусу чи впливу.

«Наприклад, ви почали зустрічатися у 20 років, а вашому партнеру 30. Людина у 30 років вже має більше досвіду, може мати більше соціального капіталу, більше фінансових можливостей. Вона вже більш зріла, більше знає, як працює цей світ. І може бути дисбаланс влади», – пояснює фахівець.

Також проблеми можуть виникати, якщо партнери перебувають на різних життєвих етапах. Один уже хоче шлюбу та дітей, а інший лише починає самостійне життя і хоче розвиватися.

«Один партнер у 30 років може бути готовий до створення сім’ї та дітей, бо він уже дійшов до цього етапу. А інший партнер, якому 20, може бути не готовий, тому що він тільки закінчив університет і ще хоче реалізуватися як особистість чи професіонал», – каже психолог.

Через це можуть виникати конфлікти, адже один партнер уже не хоче чекати, а інший ще не готовий до важливих рішень.

Ознаки нездорових стосунків з великою різницею у віці

За словами Даниїла Медяковського, небезпекою є те, коли старший партнер починає ізолювати молодшого від його оточення та створювати залежність.

«Людина може використовувати такі фрази: “Ти не така, як всі”, “Ти набагато розумніша за інших”, “Ти унікальна”, “Інші тебе не зрозуміють”. І відбувається певне відокремлення молодої людини від її оточення та соціуму», – пояснює психолог.

Молодша людина може не відразу розпізнати маніпуляцію, адже такі слова часто звучать приємно.

«Нам приємно бути унікальними, нам приємно бути кращими за інших. І тут ця людина засипає тебе компліментами, приємними словами. Ти починаєш у це вірити, тому що хочеш у це вірити», – додає він.

Особливо ризиковано, якщо молода людина стає повністю залежною від партнера – емоційно, соціально чи фінансово.

Чому деякі чоловіки обирають значно молодших партнерок

Психолог наголошує: кожна ситуація індивідуальна і не варто узагальнювати всі пари з великою різницею у віці. Однак іноді за бажанням обрати значно молодшу партнерку може стояти власна незрілість.

«Деколи це якраз незрілість самого чоловіка. Чоловік шукає легке вирішення складних питань. Наприклад, він не хоче бути самотнім, але входити у серйозні стосунки з цілісною жінкою, яка має свої вимоги, бажання і кордони, для нього може бути занадто складно», – пояснює Даниїл Медяковський.

За словами психолога, іноді така людина може прагнути контролю, адже це створює ілюзію безпеки.

«Коли є певна влада, то є певний контроль. А коли є контроль, зникає небезпека бути ображеним чи покинутим», – каже він.

Водночас це не означає, що всі стосунки з великою різницею у віці будуються за таким сценарієм.

Різний життєвий досвід може впливати на пару. Фото ілюстративне з відкритих джерел

Коли велика різниця у віці не заважає здоровим стосункам

За словами психолога, велика різниця у віці може бути нормальною, якщо обоє партнерів є зрілими та автономними людьми, які інтегровані у соціум, розуміють, хто вони, куди йдуть і чого хочуть, мають соціальний капітал та інансові можливості – адже тоді немає дисбалансу сил.

«Добре, коли двоє людей мають своїх друзів, свої інтереси, хобі, місця, куди вони можуть піти і провести час, а потім повернутися і бути разом», – пояснює психолог.

Саме такий баланс дозволяє партнерам будувати здорові стосунки, у яких немає залежності чи переваги одного над іншим.