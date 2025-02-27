Ідея про те, що мед не можна нагрівати, походить з аюрведичних вчень

Мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів, який широко використовується як у народній медицині, так і в кулінарії. Його додають у салатні заправки, соуси, випічку, а також застосовують для маринування м’яса та птиці. Проте довкола нагрівання меду існує багато суперечок – одні вважають, що це робить його шкідливим, інші заперечують цю думку. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає про те, чи можна все ж таки нагрівати мед.

Звідки взявся міф про шкоду нагрітого меду?

Ідея про те, що мед не можна нагрівати, походить з аюрведичних вчень. Аюрведа насправді має на увазі те, що під час нагрівання меду у ньому дещо знижується кількість корисних речовин. Тому згідно з індійським вченням його не варто нагрівати до температури, вищої за 42°C. Це правда, і стосується не лише меду. Свіжі овочі корисніші за відварені та запечені, фрукти корисніші за варення.

Вирвану з контексту інформацію про мед, як, на жаль, часто буває, підхопили численні сайти та соцмережі. Вона стала одним із залізних правил здорового харчування. Звідси й суворі заборони додавати мед у запіканку, пиріг чи гарячий чай..

Що відбувається з медом, якщо його нагріти?

Вчені детально вивчили, що відбудеться з медом, якщо його нагріти до температури 60 чи навіть 140°C. Під впливом високих температур, як показують дослідження, мед дещо змінив свої властивості – вологість, колір, вміст нутрієнтів. А також в ньому збільшилась кількість однієї хімічної сполуки, яка власне всіх і лякає. Та чи насправді вона така страшна?

Чи дійсно HMF небезпечний?

HMF – це органічна сполука, яка утворюється з цукрів у медові та різних оброблених харчових продуктах у кислому середовищі, коли вони нагріваються в результаті так званої реакції Майяра (реакція взаємодії амінокислот з цукрами під впливом високої температури з утворенням забарвлених та ароматичних сполук).

Дослідження показали, що під час нагрівання дещо збільшується кількість цієї сполуки, бо в певних кількостях вона є майже у всіх зразках свіжого меду. Але варто розуміти, що кількість HMF збільшується навіть при тривалому зберіганні меду за кімнатної температури з близько 11 мкг/кг до 39 мкг/кг за рік. Нагрівання до 60°C збільшує кількість речовини до 68,8 мкг/кг, а при нагріванні до 140°C її кількість вже суттєво не збільшується. Також слід зазначити, що весь магазинний мед термічно обробляють у середньому до 68°C, щоб знищити дріжджі, що сприяють ферментації цукру, тому певна кількість HMF у ньому вже присутня.

Окрім цього, HMF не можна вважати негативним героєм. Дослідження не довели шкідливий вплив даної сполуки на організм людини. Ба більше, деякі дослідження виявили, що HMF може мати не лише канцерогенні, а й протилежні, антиканцерогенні властивості. Тобто він може бути й корисним, чим привертає до себе увагу дослідників.

Окрім цього взагалі немає переконливих даних про те, яка кількість HMF є безпечною, а яка вже шкідлива. Тому що в певних кількостях ця сполука міститься в багатьох інших продуктах. Порівняймо: у медові, нагрітому до 140°C, міститься 69,7 мкг HMF на кг продукту, у сухофруктах же її вміст більше ніж 1 г/кг, а в розчинній каві до 6,2 г/кг. Також HMF міститься у випічці, багатьох фруктових соках, пиві, коньяку, молоці, продуктах з томатів, пластівцях для сніданку, карамелізованих продуктах, сиропах, варенні.

То чи можна гріти мед?

Ознайомившись з науковими дослідженнями, статтями та результатами експериментів, можна впевнено сказати, що мед можна нагрівати, і він не стає шкідливим. Принаймні, жодних наукових підтверджень цьому сучасна наука не виявила. Тож ви можете додавати мед і в випічку, і в соуси для м'яса.