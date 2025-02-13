Виробники їжі для тварин не рекомендують часто змінювати раціон, якщо тварини вже звикли до чогось одного

Багато власників домашніх улюбленців, які годують тварин готовими кормами, замислюються, як урізноманітнити їхній раціон. Ukr.Media розповідає, чи можна поєднувати сухий і вологий корм та як зробити це правильно.

Чи можна змішувати різні корми

Виробники їжі для тварин не рекомендують часто змінювати раціон, якщо тварини вже звикли до чогось одного.

І вологий, і сухий корм мають бути однакові за якістю. Купуючи сухий корм із преміум-сегменту, його точно не варто змішувати з вологим із дешевого пакетика.

У вашого улюбленця повинен бути повноцінний раціон. У складі корму, що купується для тварин, мають переважати м'ясні інгредієнти та жири тваринного походження.

Враховуйте також і той факт, що даючи улюбленцю два види корму, ви ризикуєте його перегодувати. Тому важливо дотримуватися норми.

Також не рекомендується змішувати два види корму в буквальному сенсі. Придбайте миску з двома відділеннями, в одне з яких будете сипати сухий корм, а в друге – накладати вологий корм.