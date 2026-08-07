В Україні можуть здорожчати певні групи продуктів

Російські атаки на склади та логістичні комплекси не спричинять дефіциту продуктів в Україні. Водночас через ускладнення доставки окремі товари можуть незначно подорожчати. Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, повідомляє «Укрінформ».

За словами Михайла Непрана, Росія може поширювати неправдиві повідомлення про майбутній дефіцит і порожні полиці в магазинах, щоб спровокувати паніку. Він закликав українців не скуповувати продукти про запас.

«Буде розганятися російське ІПСО, що полиці будуть порожні й потрібно бігти й усе скуповувати. Не потрібно цього робити. Не варто піддаватися паніці. Дефіциту продуктів не буде», – наголосив представник ТПП.

Водночас російські атаки на логістичну інфраструктуру можуть збільшити витрати на перевезення окремих товарів. Зокрема, йдеться про картоплю, огірки та помідори. Однак сезонне зниження цін на овочі має компенсувати подорожчання доставки.

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«Може бути незначне здорожчання певних груп товарів. Логістика доставки картоплі, огірків, помідорів може здорожчати. Проте завдяки падінню цін на сезонні овочі ми цього не відчуємо», – пояснив Михайло Непран.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня росіяни атакували Київ і Київську область. Внаслідок обстрілу були зруйновані та пошкоджені склади й логістичні комплекси низки компаній, зокрема логістичний центр мережі NOVUS та два розподільчі центри «Сільпо». Внаслідок атаки загинули шестеро працівників «Сільпо». Масштаби руйнувань і завдані збитки все ще оцінюють. Однак, уже зараз зрозуміло, що вони значні.

За перше півріччя 2026 року в Україні було пошкоджено або зруйновано понад 300 тис. м² складських приміщень. Через посилення російських атак на логістику втрати у цьому сегменті вже можуть наближатися до рівня 2022 року. Тоді лише у Київській області росіяни знищили близько 400 тис. м² професійних складських площ.