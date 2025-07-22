Це може здаватись варварством, але досвідчені аграрії знають, що це виважений стратегічний крок, який закладає фундамент для майбутнього врожаю

Після збору врожаю полуниці важливо правильно доглянути за кущами, щоб наступного сезону отримати ще більше ягід. Один із ключових моментів – обрізка листя. Це може здаватись варварством, але досвідчені аграрії знають, що це виважений стратегічний крок, який закладає фундамент для майбутнього врожаю. «Сусідка» розповідає, чому старе листя полуниці потрібно обривати після збору врожаю.

Коли обрізати листя і чому це важливо?

У липні-серпні після плодоношення рослина входить у найважливішу фазу: вона закладає квіткові бруньки на наступний рік і нарощує кореневу систему. Старе листя, яке відпрацювало свій ресурс, стає для неї тягарем. Воно часто вже вражене хворобами, такими як плямистість чи борошниста роса, та є ідеальним прихистком для шкідників та їхніх личинок.

Тому, коли ви залишаєте його на грядці, ви створюєте інкубатор проблем на майбутнє. Видаляючи цей баласт, ви робите одразу кілька корисних справ:

Оздоровлюєте плантацію. Зменшуєте інфекційний фон та ризик масового ураження хворобами наступного року різко падає. Покращуєте освітлення та вентиляцію. Сонячні промені та повітря вільно проникають до серцевини куща, стимулюючи ріст здорових та молодих листочків. Перенаправляєте енергію. Рослина припиняє витрачати соки на підтримку постарілого листя і спрямовує всі сили на розвиток коренів та закладку потужних плодових бруньок.

Як правильно проводити обрізку?

Оптимальний термін для обрізки – через 1-2 тижні після збору останніх ягід, зазвичай це кінець липня або початок серпня. Занадто рання обрізка ослабить кущ, а надто пізня не дасть йому часу відновитися до зими.

Важливо використовувати тільки гострий та чистий секатор або ножиці. Бажано дезінфікувати інструмент після обробки кількох кущів, особливо якщо помічаєте ознаки хвороб. Обрізати потрібно старі, зовнішні листки, які часто мають плями, червонуватий відтінок або лежать на землі. Залиште в центрі розетку з 3-5 наймолодших і найздоровіших листочків. Повне скошування листя – це екстремальний захід, припустимий лише для старих (старших 3-4 років) або дуже сильно заражених плантацій.

Цей метод стосуються звичайних, неремонтантних сортів полуниці. Ремонтантні сорти, які дають ягоди хвилями протягом усього сезону, обрізати таким чином не можна – ви просто позбавите себе наступних врожаїв.

Відразу після обрізки добре полийте грядку, а через 7-10 днів проведіть підживлення. Для цього добре підійдуть калійно-фосфорні добрива або деревний попіл.