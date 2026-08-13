Постійне підключення, особливо вночі, може мати кілька небажаних наслідків

Багато користувачів залишають Wi-Fi на телефоні ввімкненим постійно, навіть коли не користуються смартфоном. Проте постійне підключення, особливо вночі, може мати кілька небажаних наслідків. «Новини.LIVE» розповідає, чи потрібно вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч.

Чи варто вимикати Wi-Fi на ніч?

Якщо Wi-Fi увімкнений, смартфон продовжує отримувати повідомлення, синхронізувати дані, оновлювати застосунки та виконувати різні фонові завдання. Вимкнення Wi-Fi не є обов’язковим, однак може бути корисним для вашого комфорту, економії заряду та зменшення фонової активності.

Під’єднаний до інтернету телефон продовжує отримувати повідомлення навіть уночі, тому вимкнення Wi-Fi та мобільного інтернету допомагає тимчасово обмежити потік повідомлень і менше користуватися телефоном під час відпочинку та сну.

Окрім цього, коли Wi-Fi вимкнений, смартфон не підтримує постійний зв’язок із роутером і виконує менше фонових процесів. Через це пристрій повільніше втрачатиме заряд протягом ночі.

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Також уночі телефон може автоматично синхронізувати фотографії, завантажувати оновлення та оновлювати інформацію в застосунках. Після вимкнення Wi-Fi частина цих процесів призупиниться до повторного під’єднання до інтернету.