«Поки» та «поки що» мають різні значення, тому вони не є взаємозамінними

Українці часто вагаються, як правильно писати ті чи інші слова. «Поки що» правильно писати окремо, через дефіс («поки-що») чи разом («покищо»)? Новий правопис щось змінює? Чи краще вживати просто «поки»? Відповідаємо на питання разом.

«Поки що» завжди пишемо окремо, новий правопис нічого не змінює. Редакторка Юлія Мороз пояснювала, що «поки» та «поки що» мають різні значення, тому вони не є взаємозамінними.

«Поки» використовуємо:

для вираження одночасної дії головного й підрядного речення («Поки мати страву носила, батько став частувати старостів». Григорій Квітка-Основ’яненко).

(«Поки мати страву носила, батько став частувати старостів». Григорій Квітка-Основ’яненко). для вираження межі дії головного речення («Загоїться, поки весілля скоїться»).

«Поки що» використовуємо:

у значенні «до цього часу» або «на якийсь час» («Які з того будуть наслідки, поки що не знаю». Леся Українка).

ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:

За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.

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