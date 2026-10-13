Чи змінює щось новий правопис: правильно писати «поки що», «поки-що» чи «покищо»
Редакторка пояснила, чи можна «поки що» замінити на «поки»
«Поки» та «поки що» мають різні значення, тому вони не є взаємозамінними
Українці часто вагаються, як правильно писати ті чи інші слова. «Поки що» правильно писати окремо, через дефіс («поки-що») чи разом («покищо»)? Новий правопис щось змінює? Чи краще вживати просто «поки»? Відповідаємо на питання разом.
«Поки що» завжди пишемо окремо, новий правопис нічого не змінює. Редакторка Юлія Мороз пояснювала, що «поки» та «поки що» мають різні значення, тому вони не є взаємозамінними.
«Поки» використовуємо:
- для вираження одночасної дії головного й підрядного речення («Поки мати страву носила, батько став частувати старостів». Григорій Квітка-Основ’яненко).
- для вираження межі дії головного речення («Загоїться, поки весілля скоїться»).
«Поки що» використовуємо:
- у значенні «до цього часу» або «на якийсь час» («Які з того будуть наслідки, поки що не знаю». Леся Українка).
ZAXID.NET також пояснював, як правильно писати за новим правописом:
- «Надобраніч» чи «на добраніч»
- «Назавжди» чи «на завжди»
- «Будь ласка» чи «будь-ласка»
- «На пам’ять» чи «напам’ять»
- «Якраз» чи «як раз»
- «Тому що», «томущо» чи «тому-що»
- «Немає» чи «не має»
- «По батькові» чи «по-батькові»
- «Хабара» чи «хабаря»
- «Принаймі» чи «принаймні»
- «Вголос» чи «в голос»
- «По-перше» чи «по перше»
- Чому «наразі» – це не «зараз»
- Чому «останній» – не «крайній»
- «До побачення» чи «допобачення»
- «По іншому», «по-іншому» чи «поіншому»
- «До зустрічі» чи «дозустрічі»
- «На здоров’я» чи «наздоров’я»
- «Хобі», «хоббі» чи «гобі»
- «Ввечері» чи «в вечері»
- «Насправді» чи «на справді»
- «З ліва» чи «зліва», «з права», «зправа» чи «справа»
- «Начебто», «начеб то» чи «наче б то»
- «На-гора», «нагора» чи «на гора»
- «Наприклад» чи «на приклад»
- «Наперед» чи «на перед»
- «Ссавець» чи «савець»
- «Не наче» чи «неначе»
За тегом «українська мова» можна знайти поширені помилки, поради та правила написання слів, згідно з новим правописом.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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