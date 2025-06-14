Чіа-пудинг – популярна та корисна страва, яка останні роки набирає все більшої популярності завдяки своїм поживним властивостям. Насіння чіа багате на омега-3 кислоти, клітковину та антиоксиданти, тому часто використовується в корисних сніданках і перекусах. Один із найпростіших і смачних способів приготування – це пудинг на основі кефіру. Особливо зручно готувати його з вечора і вже зранку насолоджуватися готовою, ніжною стравою з улюбленими ягодами або фруктами.

Інгредієнти:

кефір – 500 мл;

насіння чіа – 4 ст. л.;

рідкий мед – 3 ст. л.;

сезонні ягоди – 1 склянка;

вівсяні пластівці – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування чіа-пудингу з сезонними ягодами знадобиться кефір, насіння чіа, мед, трохи вівсяних пластівців та улюблені ягоди, наприклад, малина чи полуниця, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

У великій мисці змішайте кефір із насінням чіа, добре перемішайте, щоб не було грудочок, і додайте трохи меду для приємної солодкості. Отриману суміш розлийте у баночки або склянки й залиште в холодильнику мінімум на кілька годин, а краще – на ніч, аби пудинг добре настоявся та загус.

Перед подачею додайте до кожної порції трохи вівсянки та прикрасьте свіжими ягодами – це додасть текстури й зробить смак ще цікавішим.