Однією з головних складових раціону папуг Ара є зернова суміш

Папуги Ара не лише вражають своєю яскравою зовнішністю, а й демонструють високий інтелект. Однак, щоб ваш улюбленець був здоровим і активним, важливо забезпечити йому збалансоване харчування. Papuhy пояснюють, яким повинен бути здоровий раціон папуги Ара.

Основні складники раціону

Зернова суміш

Одним з головних складників раціону папуг Ара є зернова суміш. Вона повинна містити різноманітні види зерен і насіння:

просо;

соняшникове насіння;

овес;

сочевиця;

гречка;

конопляне насіння.

Потрібно вибирати якісні зернові суміші, що відповідають стандартам, для забезпечення птаха всіма необхідними поживними речовинами.

Фрукти та овочі

Фрукти та овочі є важливими джерелами вітамінів і мікроелементів. Корисними для Ара є:

яблука (без насіння);

груші;

банани;

виноград;

морква;

броколі;

шпинат;

зелений горошок.

Проте варто уникати таких продуктів, як авокадо і цибуля, оскільки вони можуть бути токсичними для папуг.

Джерела протеїну

Протеїн – важливий компонент для росту та підтримки здоров’я птахів. Ви можете додавати до раціону:

варене яйце (без солі);

нежирне відварене м’ясо;

бобові.

Протеїнові продукти слід вводити у раціон мінімум 1-2 рази на тиждень.

Чиста вода у раціоні Ара

У папуги постійно повинен бути доступ до свіжої та чистої води. Воду слід змінювати щодня, а поїлку регулярно мити.

Яких продуктів слід уникати?

Деякі продукти можуть бути небезпечними для папуг Ара:

авокадо;

кава і чай;

алкоголь;

шоколад;

сіль;

картопля (зелена частина).

Регулювання порцій

Не потрібно перегодовувати свого улюбленця. А якщо ви не впевнені щодо порцій, проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб встановити оптимальні порції.