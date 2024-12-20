Застосовуючи ці прості поради, ви зможете ефективно захистити ваші рослини в холодний період та зберегти їх здоровими до весни

Для захисту теплолюбних рослин узимку їх важливо вкривати, щоб уникнути замерзання та загибелі. Втім, для цього необхідно використовувати перевірені методи зимового захисту, пише «Книга порад».

До рослин, які зазвичай вкривають на зиму, належать троянди та клематиси. Однак поспішати з укриттям не варто: якщо це зробити занадто рано, рослини можуть зопріти. Крім того, не рекомендується вкривати їх відразу після перших морозів, оскільки зазвичай температура ще може знову піднятися.

Оптимальний час для укриття троянд і клематисів – кінець жовтня або початок листопада, коли температура стабільно не перевищує 5°C.

Підгортання як метод укриття

Підгортання – простий і ефективний спосіб захисту теплолюбних рослин. Цей метод полягає в тому, щоб обсипати землю навколо рослини, створюючи невеликі гірки біля її основи. Такі земляні пагорби захищають рослину від морозу та залишаються до весни. Якщо ґрунт важкий, його можна змішати з піском або торфом

Висота підгортання залежить від розміру рослини. Зазвичай достатньо створити насип висотою 20-30 см, а для більших рослин – 30-40 см. Такий спосіб захисту дозволяє зберегти рослини взимку без значних зусиль і витрат.

Застосовуючи ці прості поради, ви зможете ефективно захистити ваші рослини в холодний період та зберегти їх здоровими до весни.