Після появи сходів рослини активно нарощують листову масу

Морква та буряк потребують правильного живлення вже на початку розвитку. Перше підживлення багато в чому визначає майбутній розмір коренеплодів, їхню соковитість і здатність довго зберігатися після збирання. Чимало городників намагаються відразу стимулювати формування кореня, але на ранніх етапах рослинам потрібен зовсім інший підхід. Чим підживити овочі вже зараз, пише УНІАН.

Чому перше підживлення таке важливе

Після появи сходів рослини активно нарощують листову масу. Саме бадилля забезпечує процес фотосинтезу, від якого залежить подальший розвиток коренеплоду.

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Якщо на цьому етапі морква чи буряк відчувають нестачу поживних речовин, коренева система розвивається повільніше, а врожай може виявитися значно меншим, ніж очікувалося.

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Коли проводити перше підживлення

Оптимальний час настає після появи двох-трьох справжніх листків. Підживлювати рослини слід лише по добре зволоженому ґрунту – після дощу або попереднього поливу.

Це допоможе уникнути пошкодження молодого коріння та забезпечить краще засвоєння поживних речовин.

Які добрива використовувати

На початковому етапі розвитку моркві та буряку необхідний азот. Саме він сприяє активному росту листя та зміцненню рослин.

Для підживлення можна використовувати аміачну селітру або сечовину, дотримуючись рекомендованих норм внесення. Також підходять комплексні добрива для коренеплодів, які містять не лише азот, а й інші необхідні елементи.

Народні засоби для підживлення

Багато городників віддають перевагу натуральним варіантам.

Добрим джерелом поживних речовин є деревна зола. Її можна розсипати між рядками або приготувати настій для поливу.

Також популярними є настої кропиви та перепрілого пташиного посліду. Такі підживлення допомагають забезпечити рослини азотом і стимулюють їхній розвиток.

Деякі дачники використовують слабкий розчин йоду для поливу під корінь, вважаючи його додатковим засобом підтримки росту.

Наступні підживлення

Приблизно через два-три тижні після першого внесення добрив підхід змінюють. У цей період рослинам уже більше потрібні калій і фосфор, які сприяють розвитку коренеплодів.

Для цього часто використовують деревну золу або спеціальні калійно-фосфорні добрива.

У середині літа азотні підживлення зазвичай припиняють. Завдяки цьому морква та буряк накопичують більше цукрів, стають смачнішими та краще зберігаються взимку.