У другій половині літа не рекомендується вносити великі дози азотних добрив

У середині літа плодові дерева активно витрачають поживні речовини на формування та налив плодів. Саме у липні яблуні та груші потребують додаткового живлення, адже від цього залежить не лише кількість урожаю, а і його якість. Чим і як підживлювати, пише УНІАН.

Чому дерева підживлюють по краю крони

Коренева система плодових дерев розташована не біля самого стовбура, а переважно під зовнішньою частиною крони. Саме там знаходяться дрібні корінці, які активно поглинають воду та поживні речовини.

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Тому внесення добрив безпосередньо біля стовбура часто не дає бажаного результату. До того ж існує ризик пошкодження кореневої системи.

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Як правильно підготувати місце для підживлення

Навколо дерева необхідно зробити кілька невеликих лунок. Їх розташовують по колу на відстані від стовбура, яка залежить від віку дерева та розміру крони.

Глибина таких заглиблень має становити приблизно один-півтора багнета лопати. Перед внесенням добрив ґрунт потрібно добре зволожити, навіть якщо напередодні були опади.

Які добрива потрібні у липні

У цей період яблуням і грушам найбільше потрібні калій та фосфор. Саме ці елементи сприяють формуванню плодів, покращують їхній смак і допомагають деревам легше переносити літню спеку.

Для підживлення можна використовувати гумат калію, сульфат калію, монокалійфосфат або комплексні добрива для плодових культур.

Як приготувати поживний розчин

Для приготування рідкого підживлення гранульоване добриво спочатку розчиняють у невеликій кількості теплої води. Після цього концентрат розводять у відрі води та додають гумат калію.

Готовий розчин рівномірно виливають у підготовлені лунки навколо дерева. Такий спосіб дозволяє поживним речовинам швидко потрапити до активних коренів.

Як часто підживлювати дерева

У більшості випадків достатньо одного підживлення на місяць. Якщо дерева мають велике навантаження плодами або ростуть на бідних ґрунтах, процедуру можна повторити через два-три тижні.

При цьому не варто перевищувати рекомендовані норми добрив, оскільки надлишок поживних речовин може негативно вплинути на стан рослин.

Чого слід уникати

У другій половині літа не рекомендується вносити великі дози азотних добрив. Вони стимулюють ріст молодих пагонів, які можуть не встигнути визріти до осені.

Також не слід вносити добрива у сухий ґрунт. Без достатньої кількості вологи коріння може отримати пошкодження, а поживні речовини засвоюватимуться значно гірше.

Своєчасне липневе підживлення допоможе яблуням і грушам сформувати великі та соковиті плоди, а дерева легше перенесуть спекотний період і підготуються до майбутнього сезону.