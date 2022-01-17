Головніші з них – законодавство України та портрет цільового клієнта. І саме на цих етапах починаються проблеми, які згодом впливають на прибуток проєкту.

Клієнти та будівельні норми – який зв'язок

Облаштовуючи об'єкт, де підприємець буде вести діяльність, надавати послуги чи продавати товари, варто поставити питання: чи для всіх потенційних клієнтів заклад буде комфортним та зручним?

Зазвичай саме на цьому етапі власник та підрядники забувають про групи населення, серед яких також багато потенційних відвідувачів. До цих груп відносяться маломобільні люди:

люди з інвалідністю;

батьки з малими дітьми;

особи з тимчасовими травмами;

літні люди та ін.

Навіть людина з валізою, яка бажає почекати на поїзд у кафетерії, має обмежений вибір закладів. Причина проста – не всі власники бізнесу піклувалися про те, щоб їх об'єкти відповідали сучасним будівельним нормам України. І саме такі власники втрачають від 27% до 55% відвідувачів саме через недоступність для маломобільних груп населення. Але є і достойні приклади закладів, які вже подбали про доступність та збільшили свої прибутки.

Доступність закладів як передумова Асоціації з ЄС

ДБН В.2.2-40:2018 – чинний критерій інклюзивності для будівель. Створення безперешкодного простору для маломобільних груп населення – одна з першочергових умов для вступу в Асоціацію з ЄС. Це відображено у діючому документі та реалізується громадською організацією Доступно.UA. Завдяки Бюро доступності в Україні вже помітні зміни у суспільному розумінні інклюзивності та у доступності об'єктів для маломобільних груп населення:

перевірено понад 1000 об'єктів;

надано рекомендації з облаштування більше ніж 200 бізнесам;

створено унікальні для України алгоритми перевірки закладу на доступність.

Рекомендації з доступності від Бюро Доступно.UA включать всі потреби клієнтів, яких ви втрачаєте через неінклюзивність закладу – від зручних дверей до обладнання маршруту, за яким до вас потрапляє відвідувач.

Бюро надає детальні звіти та рекомендації, альтернативні варіанти за можливості, розробляє загальні політики-рекомендації для мереж об'єктів. Ця унікальна для країни послуга вже відкрила двері сотен закладів, тим самим збільшивши їх прибуток для підприємців.

Мапа доступності – нове джерело відвідувачів

Клієнтами Бюро Доступно.UA вже стали Кураж Базар, Zaxidfest, Планета Кіно, мережа супермаркетів Сільпо, Міністерство закордонних справ та багато інших установ, закладів та бізнесів, які на ділі підтримують ідею інклюзивності та євроінтеграції України.

Вже зараз на сайті працює Мапа доступності, де можна обрати заклад, відкритий для кожного відвідувача. І поки бізнес не подбає про інклюзивність, він втрачатиме до 55% клієнтів – і тих, хто просто не зможе відвідати заклад, і тих, хто не знайде його у рекомендаціях на Мапі доступності. Подбайте про клієнтоорієнтованість по-справжньому – врахуйте потреби кожного!

Цей матеріал підготовлено у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу.