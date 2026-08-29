Для консервації можна використати інші інгредієнти, якщо ви не хочете використовувати оцет

Оцет часто використовують під час заготівлі консервації, адже він допомагає овочам довше зберігатися, а також впливає на їхній смак і хрусткість. Водночас для консервації можна використати інші інгредієнти, якщо ви не хочете використовувати оцет. ТСН розповідає, що можна використати замість оцту.

Чим замінити оцет у консервації?

Один із варіантів – лимонна кислота. Для отримання розчину, подібного до 70% оцтової есенції, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести у двох столових ложках води. А для отримання розчину, схожого до оцтової есенції 9%, потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води.

Також ви можете використати лимони. У трилітрову банку огірків потрібно додати шість нетовстих кілець лимона.

Ще один спосіб – кислі яблука. У трилітрову банку радять додавати приблизно 100 грамів яблук. Замість плодів також можна використовувати їхній сік.

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Багато кислоти, яка має консервувальні властивості, є у щавлю. Його теж слід додавати з розрахунку 100 грамів на трилітрову банку.