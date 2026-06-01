У Мукачівській РДА та вдома у підозрюваного провели обшуки

На Закарпатті службовця Мукачівської райдержадміністрації підозрюють у продажі фіктивних бронювань від мобілізації. За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про спеціаліста відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Андрія Різака. За перешкоджання діяльності ЗСУ йому загрожує 8 років в’язниці.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 1 червня, використовуючи знайомства серед працівників держустанов, чиновник шукав чоловіків, які перебували у розшуку через порушення військового обліку та хотіли уникнути мобілізації. Він обіцяв зняти їх з розшуку ТЦК та СП і оформити фіктивне бронювання через працевлаштування на критично важливе підприємство.

«За зняття з розшуку посадовець вимагав 1,5 тис. доларів. Ще від 3,5 тис. доларів – за фіктивне працевлаштування та оформлення бронювання від мобілізації через один із навчальних закладів», – розповіли у прокуратурі.

Після отримання грошей підозрюваний надсилав фотографії нібито поданих документів через систему «Дія». Один з клієнтів отримав посвідчення волонтера благодійного фонду, яке мало допомогти безперешкодно пересуватись територією України.

У межах розслідування у Мукачівській РДА та вдома у підозрюваного провели обшуки. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших людей. Підозрюваному інкримінують закінчений замах на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.