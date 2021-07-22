За перемогу у тендерах підприємці платили від 10 до 15 відсотків

Поліцейські затримали керівника одного із підрозділів головного управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області під час отримання 12 тис. грн хабара. Чиновник отримував гроші від підприємця за перемогу у державних закупівлях. Про це у четвер, 22 липня, повідомила прес-служба обласної поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці попередньо встановили, що посадовець налагодив злочинну схему, відповідно до якої одержував «відкати» від переможців тендерів у розмірі 10-15% від загальної суми договору.

«Слідчі управління поліції затримали зловмисника в службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди в сумі 12 тис. грн від суб’єкта господарювання. Кошти та відповідні документи про проведені підрядні роботи вилучено», – йдеться у повідомленні поліції.

Посадовця затримали та вирішується питання щодо повідомлення про підозру за одержання неправомірної вигоди.