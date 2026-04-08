Чистий четвер є одним із найважливіших днів перед Великоднем, проте навколо нього сформувалося чимало хибних уявлень. Насправді більшість суворих заборон не мають церковного підтвердження. Головний зміст цього дня пов’язаний із духовним очищенням і підготовкою до свята, а не з побутовими обмеженнями. У центрі уваги – події Таємної вечері Таємна вечеря та настанови Ісус Христос. Що можна і не можна робити у цей день, пише УНІАН.

Що дозволено у Чистий четвер

Працюйте, якщо є така потреба, але плануйте день так, щоб відвідати богослужіння. Прибирайте в оселі, виносьте сміття та наводьте лад без жодних застережень. Періть і виконуйте побутові справи, якщо це необхідно. Стрижіться, голіться та дбайте про гігієну у зручний для вас час. Працюйте на городі, особливо в першій половині дня, якщо маєте таку можливість.

Що варто врахувати

Присвятіть вечір молитві та відвідуванню храму. Зосередьтеся на духовному очищенні, сповіді та підготовці до причастя. Уникайте сварок, образ і негативних емоцій. Плануйте справи так, щоб не пропустити важливі богослужіння. Пам’ятайте, що сенс дня не в зовнішніх діях, а у внутрішньому стані.

Чи можна йти на кладовище

Відвідуйте кладовище, якщо маєте таку потребу саме цього дня. Наводьте порядок на могилах без страху порушити заборони. Завершуйте такі справи до вечора, щоб мати змогу присвятити час молитві. Дотримуйтеся спокою та поваги під час відвідин.

Головний сенс дня

Зосередьтеся на духовному житті та переосмисленні своїх вчинків. Знайдіть час для молитви і внутрішнього спокою. Підготуйтеся до Великодня не лише зовні, а й душевно. Пам’ятайте, що саме духовна складова є найважливішою у цей день.