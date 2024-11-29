Радість батьків може стати причиною проблем дитини

Вседосяжний інтернет відкриває багато можливостей перед людьми, але водночас за ними ховаються певні небезпеки. Існує чимало ризиків, коли людина розповідає багато інформації про себе в соцмережах. Фонд ЮНІСЕФ розповів про ще одне небажане явище – шерентінг – коли батьки без погодження зі своїми дітьми викладають їхні фото. Насправді, окрім лайків та коментарів із захопленням, такі дії дорослих порушують приватність дитини та її особисті кордони.

Що таке шерентінг

Шерентінг (від англійських слів share — «ділитися» та parenting — «батьківство») – це практика, коли батьки діляться інформацією та фотографіями своїх дітей онлайн. Попри незловмисну мотивацію поділитися своїми радісними моментами, такі дії можуть завдати дітям емоційного дискомфорту й навіть загрожувати їхній безпеці.

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Ризики шерентінгу

1. Порушення приватності дитини. Фото дітей у соцмережах створюють віртуальний образ, який дитина не може контролювати. Діти виростають, змінюються, не бажаючи оприлюднювати в інтернеті всі моменти зі свого дитинства. Те, що здається милим батькам, може викликати ніяковість або навіть сором у підлітка. Наслідки можуть вплинути на стосунки з ровесниками чи стати приводом для глузування.

2. Небажана увага від незнайомців. Навіть налаштування конфіденційності не завжди можуть повністю захистити вашу сторінку від небажаної уваги. Фото дітей можуть використати у неприйнятний та незаконний спосіб.

3. Негативний вплив на емоційний стан та самооцінку дитини. Якщо особисте фото дитини стало предметом обговорення серед однолітків, це може її травмувати, негативно вплинути на самооцінку, викликати сором або розчарування. Особливо це важливо у підлітковому віці, коли діти дуже вразливі і надають ваги оцінюванню оточення і хочуть захистити свій особистий простір. Невинні публікації можуть стати приводом для жартів чи навіть булінгу у школі.

4. Батьківські коментарі: коли підтримка стає тиском. До шерентінгу належать не лише публікації у соцмережах батьків, але й коментарі, які батьки залишають під дописами дитини. Діти ніяковіють від фраз «Пишаємося тобою, наш відміннику!» або «Ти найкраща!». Підліткам важливо зберігати контроль над особистим простором, а коментарі від батьків можуть сприйматися як вторгнення в нього, що викликає бажання уникати публічної уваги.

Як відповідально ділитися інформацією та захистити дітей в інтернеті

Щоб ділитися приємними моментами і не завдавати шкоди дитині, варто заздалегідь подбати про її безпеку. Дотримуйтеся простих правил:

запитуйте в дитини дозволу перед публікацією будь-якого контенту з нею.

Запитайте, чи подобається їй конкретне фото або підпис, чи вона не проти, щоб цю інформацію побачили інші. Так ваша дитина зрозуміє, що її думка важлива і її кордони не порушують.

обмежуйте особисту інформацію.

Вибирайте для публікації лише ті фото, що не показують деталей, які можуть загрожувати безпеці. Наприклад, не показувати місце проживання, школу або інші приватні місця. Краще публікувати лише загальні світлини.

промоніторте попередні публікації разом із дитиною.

Якщо ви вже опублікували в соцмережах багато контенту зі своєю дитиною, запропонуйте їй разом переглянути старі фото й дописи і відфільтрувати їх. Можливо, вона захоче видалити деякі або обмежити їхню доступність.

використовуйте налаштування конфіденційності.

Публікації з контентом про дітей можуть бути для обмеженої аудиторії – лише найближчих друзів та членів родини. Це мінімізує ризик потрапляння фото в чужі руки.

дотримуйтеся правил, узгоджених з іншими членами родини.

Про таку домовленість варто поговорити і з іншими членами родини – бабусями, дідусями, тітками, які також можуть опублікувати фото ваших дітей у соцмережах. Це допоможе уникнути непорозумінь і дозволить створити безпечний онлайн-простір для вашої дитини.