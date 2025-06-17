Усі садівники стикаються з проблемою в’янення та засихання дерев у своїх садах. Це явище викликає занепокоєння, адже воно може призвести до значних втрат врожаю. Розуміння основних причин такого стану допоможе своєчасно вжити необхідних заходів для порятунку рослин. «Флористікс» пише про найпоширеніші фактори, які впливають на здоров’я дерев і способи їх усунення.

Обмороження та пошкодження кори

Перш за все варто оглянути кору та кореневу систему. Весняні обмороження або опіки можуть пошкодити кору так, що вона перестає виконувати свої функції, хоча дерево ще протягом сезону може жити. Якщо на корі помітні відмерлі ділянки, які не загоїлися, особливо з південної сторони, це свідчить про пошкодження через опіки.

У разі сильних пошкоджень найпростіше – зрізати пошкоджену частину і дати дереву відростити нову крону. При незначних ушкодженнях кору можна очистити від відмерлих ділянок, обробити рани спеціальним садовим лаком і замотати бинтом. Чим раніше це зробити, тим кращі шанси на одужання.

Однак ці заходи будуть ефективними лише за умови, що коренева система здорово функціонує.

Проблеми з кореневою системою

Коріння може перестати нормально працювати через захворювання, наприклад, фузаріоз, який часто передається з зараженого саджанця. Ця хвороба поступово вражає судини, що призводить до засихання гілок. Інші поширені проблеми – вертицильоз, кореневі гнилі та розм’якшення коренів.

Щоб перевірити стан коренів, потрібно міцно похитати саджанець за стовбур. Якщо він легко рухається, це ознака пошкодження кореневої системи, і, на жаль, дерево швидше за все врятувати не вдасться. В такому разі місце посадки слід очистити від зараженої землі та збільшити посадкову яму до 1 метра в діаметрі, а новий саджанець садити у свіжу землю.

При ранньому виявленні хвороби, коли змінюється колір листя, а гілки починають сохнути, можна спробувати врятувати дерево за допомогою суміші укорінювача, протигрибкових препаратів і стимуляторів росту. Наприклад, ефективні препарати: «Радіфарм», «Максим», «Фундазол», «Превікур», які можна чергувати, а також внесення осінніх добрив.

Вплив надмірної вологи на корені

Перемінна погода часто викликає замокання коренів і їх загибель. Особливо це стосується кісточкових плодових порід та хвойних дерев. Щоб уникнути проблем, при посадці таких дерев рекомендують робити дренажний шар у посадковій ямі або садити дерева на підвищення.

Якщо ґрунтові води стоять високо, слід передбачити додатковий дренаж, щоб корені не перебували у воді.

В умовах підняття рівня ґрунтових вод може допомогти метод піскування – навколо дерева роблять отвори і заповнюють їх піском, що покращує дренаж і дозволяє кореням дихати.

Підтримувати дерева допоможуть регулярні підживлення укорінювачами, фунгіцидами, стимуляторами росту, а також внесення амінокислот і осінніх добрив.

Догляд та профілактика

Якщо помітили, що дерево починає хворіти, не варто зволікати. Слід поєднувати лікування кори і коренів. Засохлі гілки треба негайно обрізати, а восени провести санітарну обрізку крони.