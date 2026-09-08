Коренева система дерева не обов'язково залягає глибоко в землі

З часом навколо дорослого дерева ґрунт може осідати або вимиватися, через що частина кореневої системи опиняється на поверхні. Спершу може здатися, що проблему легко вирішити, просто насипавши зверху землю. Проте такий спосіб здатен зашкодити дереву. Martha Stewart пише, чому коріння виходить на поверхню та як правильно його захистити.

Чому коріння дерева опиняється на поверхні

Коренева система дерева не обов’язково залягає глибоко в землі. Значна частина коренів розташована у верхньому шарі ґрунту, де вони отримують кисень, необхідний для життєдіяльності, а також поглинають воду та поживні речовини.

У міру росту дерева коріння розширюється й може ставати помітним над поверхнею. Такий процес не завжди свідчить про проблему.

Причиною також можуть бути природне вимивання ґрунту дощами, ерозія, зміна рівня землі або проведення будівельних робіт неподалік. Якщо ґрунт навколо дерева був пошкоджений чи знятий, корені можуть оголитися значно швидше.

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Чи можна засипати оголене коріння землею

Просто насипати товстий шар ґрунту поверх коренів фахівці не радять. Великі поверхневі корені часто вкриті корою, а деякі з них можуть бути частиною кореневої шийки, яка відіграє важливу роль у підтриманні дерева.

Якщо накрити їх значною кількістю землі, до кореневої системи надходитиме менше повітря. Постійна вологість біля кори також може сприяти її загниванню.

За несприятливих умов пошкодження коренів біля основи дерева здатне негативно позначитися на його здоров’ї та стійкості.

Водночас якщо корені стали видимими через ерозію або вимивання ґрунту, допустимо обережно відновити втрачений шар. Для цього використовують легкий верхній ґрунт і не насипають його товстим шаром. Не варто брати важку глину та утрамбовувати землю навколо коренів.

Як захистити коріння дерева

Один із найпростіших способів захистити коріння – замульчувати ділянку навколо дерева. Для цього можна використати деревну тріску або подрібнену соснову кору.

Насипте шар мульчі завтовшки приблизно 5–7 см. Він допоможе утримувати вологу, захистить ґрунт від перегрівання та зменшить ризик механічного пошкодження коренів.

Мульча особливо корисна там, де оголені корені заважають доглядати за газоном. Газонокосарка або тример можуть випадково пошкодити їх, а регулярні травми створюють додатковий ризик для здоров’я дерева.

Важливо не насипати мульчу безпосередньо на стовбур. Залиште навколо нього вільний простір, щоб кора не перебувала постійно у вологому середовищі.

Що можна посадити біля оголеного коріння

Захистити поверхневі корені можна також за допомогою ґрунтопокривних рослин. Вони допомагають зберігати вологу та підтримувати більш стабільну температуру ґрунту.

Однак не варто висаджувати рослини так, щоб доводилося глибоко перекопувати землю навколо дерева. Під час посадки можна пошкодити вже наявні корені, а це створить для дерева додаткове навантаження.

Для підтримання ґрунту навколо дерева також можна використовувати листовий перегній або компост. Але такі матеріали не слід накладати товстим шаром безпосередньо на великі корені, вкриті корою.

Як не пошкодити кореневу систему

Оголене коріння потрібно захищати не лише від садового інструменту, а й від надмірного ущільнення ґрунту.

Не паркуйте автомобілі в зоні кореневої системи та не дозволяйте важкій техніці регулярно проїжджати біля дерева. Ущільнений ґрунт гірше пропускає повітря та воду, що негативно впливає на стан коренів.

Не перекопуйте землю навколо дорослого дерева без потреби. Під час роботи лопатою можна перерізати поверхневі корені, які забезпечують рослину водою та поживними речовинами.

Для молодих дерев корисно створити широкий мульчувальний круг. Шар мульчі завтовшки близько 5–7 см допоможе зберігати вологу, захистить кореневу зону від перегрівання та зменшить ризик пошкодження під час косіння трави.

Головне правило – не намагайтеся за будь-яку ціну повернути оголені корені під землю. Спочатку визначте, чому вони опинилися на поверхні, а потім оберіть спосіб захисту. У більшості випадків безпечніше залишити великі корені відкритими та прикрити їх відповідним шаром мульчі, ніж засипати товстим шаром важкого ґрунту.