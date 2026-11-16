З настанням холодів потреба красули у воді зменшується

Грошове дерево вважають невибагливою кімнатною рослиною, проте навіть воно може потерпати від неправильного догляду. Якщо листя втрачає пружність, зморщується або починає опадати, не варто відразу братися за лійку. Такі зміни можуть бути наслідком як нестачі вологи, так і надмірного поливу, через який пошкоджується коріння. Щоб допомогти красулі, спочатку потрібно з’ясувати, що саме спричинило погіршення її стану. Про це пише RHS.

Чому листя грошового дерева стає м'яким

Грошове дерево, або красула, належить до сукулентів. Такі рослини накопичують запаси води у м’ясистому листі та стеблах, тому здатні певний час обходитися без поливання.

Однак втрата пружності може свідчити про порушення умов вирощування. Зовнішній вигляд листя допомагає визначити можливу причину:

М’яке, водянисте листя часто вказує на надлишок вологи та можливе пошкодження коренів.

Тонке, зморщене листя зазвичай свідчить про нестачу води.

Пожовтіння й опадання листків можуть бути наслідком неправильного поливу або проблем із кореневою системою.

Перед наступним поливанням перевірте ґрунт на глибині, а не лише біля поверхні. Якщо земля залишається мокрою, хоча листя виглядає зморщеним, коріння може бути пошкоджене й уже не здатне нормально поглинати воду.

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Як розпізнати загнивання коренів

Одна з найпоширеніших причин проблем із грошовим деревом – надмірне зволоження ґрунту. Коли вода постійно затримується в горщику, коріння отримує недостатньо повітря та починає загнивати.

Про можливу проблему свідчать такі ознаки:

листя жовтіє, стає м’яким і опадає;

основа стебла темніє та втрачає міцність;

коріння стає темним, розм’якшеним;

земля в горщику довго не просихає.

Водночас потемніння стовбура не завжди означає хворобу. У дорослого грошового дерева стебло поступово дерев’яніє, і це природний процес. Насторожити має саме його розм’якшення, особливо якщо одночасно погіршується стан листя.

Щоб перевірити коріння, обережно вийміть рослину з горщика та огляньте його. Здорові корені мають бути міцними, а пошкоджені часто темніють і стають м’якими.

Як урятувати грошове дерево

Спосіб відновлення залежить від того, чи пересохла земля, чи, навпаки, волога затримується біля коріння.

Якщо ґрунт сухий, а листя зморщилося:

Перевірте, чи залишається стебло міцним і чи немає ознак загнивання.

Полийте рослину водою кімнатної температури.

Дочекайтеся, поки надлишок води витече через дренажні отвори.

Обов’язково спорожніть піддон.

Надалі поливайте красулу лише після достатнього просихання ґрунту. Не орієнтуйтеся виключно на кількість днів між поливаннями, адже швидкість висихання землі залежить від температури та освітлення.

Якщо земля мокра, а листя стало м’яким:

Тимчасово припиніть поливання та перевірте, чи не накопичується вода в піддоні.

Якщо ґрунт довго залишається вологим, а рослина продовжує втрачати листя, дістаньте її з горщика.

Огляньте коріння та видаліть усі підгнилі частини чистим продезінфікованим інструментом.

Пересадіть красулу у свіжий субстрат для сукулентів із хорошими дренажними властивостями.

Використовуйте чистий горщик із отворами для відведення зайвої води.

Після пересаджування не поспішайте з поливанням. Дайте пошкодженим кореням підсохнути, особливо якщо довелося обрізати уражені ділянки. Перший полив проводьте з урахуванням стану рослини та вологості нового субстрату.

Якщо гниль поширилася на основу стебла, врятувати всю красулу може бути складно. У такому разі варто спробувати розмножити її здоровими живцями. Зріжте неушкоджені пагони, залиште їх на кілька днів у сухому місці, щоб зрізи підсохли, а потім висадіть у легкий субстрат для сукулентів.

Як доглядати за грошовим деревом у листопаді

З настанням холодів потреба красули у воді зменшується. Через коротший світловий день і нижчу температуру ґрунт у горщику висихає повільніше, тому звичний літній режим поливання може призвести до перезволоження.

У листопаді варто дотримуватися кількох правил:

Поставте грошове дерево у добре освітлене місце, адже навіть узимку йому потрібне яскраве світло.

Захистіть рослину від холодних протягів і різких перепадів температури.

Підтримуйте температуру в приміщенні не нижче 10 °C.

Не залишайте воду в піддоні після поливання.

Скоротіть частоту поливання відповідно до швидкості висихання ґрунту.

У холодну пору року не варто поливати грошове дерево за суворим графіком. Спочатку перевіряйте субстрат: якщо він іще вологий, відкладіть поливання. Водночас не допускайте тривалого сильного пересихання, через яке листя починає зморщуватися.