Характер дірок допомагає зрозуміти, хто саме атакував рослину

Якщо листя капусти почало вкриватися дірками, зволікати не варто. У більшості випадків це свідчить про появу шкідників, які за короткий час можуть суттєво пошкодити рослини та знизити врожайність. Чим раніше виявити проблему, тим простіше її усунути. «Про Агро», хто найчастіше пошкоджує капусту та які способи захисту справді працюють.

Чому на капусті з'являються дірки

Найчастіше листя пошкоджують:

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хрестоцвіта блішка;

гусінь капустяного білана;

капустяна совка;

капустяна міль;

слимаки та равлики;

капустяна попелиця.

Рідше причиною можуть бути механічні пошкодження, град або окремі порушення живлення рослини, однак у більшості випадків винуватцями є саме шкідники.

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Як визначити шкідника за пошкодженнями

Характер дірок допомагає зрозуміти, хто саме атакував рослину.

Дрібні круглі отвори по всій поверхні листка найчастіше залишає хрестоцвіта блішка.

Великі рвані дірки та зелені екскременти свідчать про появу гусені капустяного білана або совки.

Нерівні отвори зі слизовими слідами характерні для слимаків.

Якщо листя жовтіє, скручується, а знизу помітні дрібні комахи, рослину атакувала попелиця.

Як захистити капусту від шкідників

Щоб не допустити масового пошкодження, важливо регулярно оглядати посадки, особливо вранці або після дощу.

Для профілактики рекомендують:

дотримуватися сівозміни;

вчасно видаляти бур'яни;

не загущувати посадки;

накривати молоді рослини агроволокном;

висаджувати поруч чорнобривці, календулу, цибулю або часник, запах яких відлякує багатьох комах.

Народні засоби

Якщо шкідників небагато, можна скористатися домашніми засобами.

Добре зарекомендували себе:

деревний попіл для припудрювання листя;

мильно-зольний розчин для обприскування;

настій часнику;

настій томатного бадилля;

пастки з пивом для боротьби зі слимаками.

Обробки бажано проводити ввечері в суху безвітряну погоду та повторювати після сильних дощів.

Біологічні препарати

За значної кількості гусені ефективними є біологічні інсектициди на основі бактерії Bacillus thuringiensis. Вони діють вибірково на личинок лускокрилих шкідників і не становлять небезпеки для людей, домашніх тварин і більшості корисних комах за умови правильного застосування.

Обробку проводять відповідно до інструкції виробника та повторюють за потреби.

Як не допустити повторної появи шкідників

Для здорової капусти важливий комплексний догляд: