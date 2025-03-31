У картоплі містять глікоалкалоїди, такі як соланін і чаконін

Картопля – один із найпростіших у зберіганні продуктів. Вона може довго лежати без холодильника, але з часом починає проростати або псуватися. Shuba розповідає, чи безпечно вживати пророслу картоплю.

Чи можна їсти пророслу картоплю?

У картоплі містять глікоалкалоїди, такі як соланін і чаконін. Ці сполуки в невеликій кількості безпечні, а також вони можуть навіть доброчинно впливати на організм людини. Однак при надмірному споживанні вони токсичні.

А під час проростання картоплі вміст глікоалкалоїдів збільшується. Тому існує ризик, що під час вживання такої картоплі, ми будемо споживати занадто багато цих сполук.

Серед можливих побічних ефектів:

Низький артеріальний тиск. Прискорений пульс. Лихоманка. Головний біль, сплутаність свідомості.

У крайніх випадках вживання надмірної кількості соланіну та чаконіну може навіть призвести до смерті.

Як зрозуміти, чи картоплю ще можна їсти?

Не завжди пророслу картоплю варто викидати. Все залежить від того, на якій стадії перебуває процес пророщування. Також потрібно звертати увагу на колір картоплі та темні плями на її поверхні.

Найбільша кількість глікоалкалоїдів накопичується в області пагонів і вічок картоплі. Зміна кольору на зелений також має викликати занепокоєння. Це сигнал про те, що вміст соланіну та чаконіну високий і потенційно небезпечний. Тому картоплю з зеленими плямами їсти не можна. Якщо справа доходить до паростків і вічок, їх потрібно акуратно вирізати із запасом близько 1 см. Тоді ми позбудемося більшої частини глікоалкалоїдів і таким чином «врятуємо» проростаючу картоплю.

Але, на жаль, цей спосіб не безпечний на 100%. Тому якщо ви маєте якісь сумніви, краще позбутися пророслої картоплі.

Також потрібно пам’ятати, що картоплю не можна їсти без термічної обробки. Сирі або напівсирі картоплини несуть загрозу нашому здоров’ю.