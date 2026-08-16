Пишність панкейків залежить в першу чергу від того, чи просіяли ви борошно

Панкейки можуть не підійматися через кілька помилок під час приготування тіста та випікання. УНІАН розповідає, які помилки ви робите під час приготування, що панкейки виходять пласкими.

Чому панкейки не виходять пишними?

Пишність панкейків залежить в першу чергу від того, чи просіяли ви борошно. Для млинців чи оладок борошно можна не просівати, а ось для панкейків борошно обов’язково слід просіювати.

Також важливий момент – температура інгредієнтів. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Також важливо в якому порядку ви будете додавати інгредієнти в тісто. Якщо ви хочете отримати пишні панкейки – змішайте спочатку всі сухі інгредієнти й тільки потім з’єднайте їх з рідкими інгредієнтами.

Окрім цього тісто для панкейків категорично не можна довго вимішувати. Як тільки тісто стало однорідним – припиняйте перемішувати, інакше зіпсуєте тісто. Використовуйте для перемішування силіконову лопатку, а не міксер, оскільки він зруйнує повітряну структуру білків.

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Готове тісто потрібно використовувати відразу, адже за годину розпушувач перестане працювати та пишні панкейки у вас вже не вийдуть. Також врахуйте те, що чим швидше ви використовуєте тісто, тим більш ніжними будуть ваші панкейки.

Ще один важливий момент – начинка. У тісто для панкейків не можна додавати начинку. Ягоди, горіхи або шоколад самі по собі досить важкі й вони просто осядуть тим самим порушивши структуру тіста. У результаті пишні панкейки у вас просто не вийдуть. Щоб зробити панкейки з начинкою, наливайте на сковороду порцію тіста, дайте тісто схопитися, викладайте начинку та закривайте її ще однією порцією тіста.

Випікати панкейки потрібно тільки на сухій сковороді під кришкою. Якщо ви будете використовувати сковороду без кришки, панкейки не піднімуться.Також при випіканні панкейків сковорідку потрібно попередньо добре розігріти.