Чому рис виходить клейким, хоча ви все зробили за рецептом: поширені помилки
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Здавалося б, достатньо дотримуватися рецепта, щоб отримати розсипчастий рис. Однак навіть за правильних пропорцій крупа іноді перетворюється на клейку масу. Shuba розповідає, що справа не лише в процесі варіння, а й у кількох поширених помилках.
Чому рис злипається?
Однією з головних причин клейкої текстури є крохмаль. Рис містить два основних типи крохмалю: амілозу та амілопектин. Амілоза під час варіння рису вимивається у воду. А амілопектин при нагріванні желатинізується, роблячи рис клейким.
В одних сортах рису амілопектину більше, в інших менше. Тому одну з правил для розсипчастого рису – обрати потрібний сорт: басматі, жасмин, довгозернистий шліфований, пропарений чи дикий рис.
Ще одна причина криється в недостатньому промиванні рису. Рис потрібно промивати гарно, змінюючи воду до 7 разів. При цьому краще перебирати зернята пальцями. Вода й ваші рухи вимиють частину поверхневого крохмалю. Коли вода стане прозорою, можна переходити до варіння.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо ви купили правильний рис і гарно його промили, але він все одно вийшов клейким, можливо ви налили забагато води. Якщо варити рис у надто великій кількості води, не зливаючи її, можна отримати більш липку текстуру, оскільки крохмаль, що вивільнився у воду, просто вбирається в рисові зерна назад.