Навіть за правильних пропорцій крупа іноді перетворюється на клейку масу

Здавалося б, достатньо дотримуватися рецепта, щоб отримати розсипчастий рис. Однак навіть за правильних пропорцій крупа іноді перетворюється на клейку масу. Shuba розповідає, що справа не лише в процесі варіння, а й у кількох поширених помилках.

Чому рис злипається?

Однією з головних причин клейкої текстури є крохмаль. Рис містить два основних типи крохмалю: амілозу та амілопектин. Амілоза під час варіння рису вимивається у воду. А амілопектин при нагріванні желатинізується, роблячи рис клейким.

В одних сортах рису амілопектину більше, в інших менше. Тому одну з правил для розсипчастого рису – обрати потрібний сорт: басматі, жасмин, довгозернистий шліфований, пропарений чи дикий рис.

Ще одна причина криється в недостатньому промиванні рису. Рис потрібно промивати гарно, змінюючи воду до 7 разів. При цьому краще перебирати зернята пальцями. Вода й ваші рухи вимиють частину поверхневого крохмалю. Коли вода стане прозорою, можна переходити до варіння.

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Якщо ви купили правильний рис і гарно його промили, але він все одно вийшов клейким, можливо ви налили забагато води. Якщо варити рис у надто великій кількості води, не зливаючи її, можна отримати більш липку текстуру, оскільки крохмаль, що вивільнився у воду, просто вбирається в рисові зерна назад.