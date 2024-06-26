Якщо ви щоранку прокидаєтесь ніби у пухнастому шоломі на голові, прочитайте це

Якщо у вас вдома є кіт або пара котиків, ви, мабуть, не раз боролися з ними за власну подушку або ж стоїчно прокидалися в пухнастому шоломі. Чому коти обирають спати саме на голові опікуна, журналу про домашніх тварин DailyPaws пояснила експертка з поведінки котів Амелія Вібер.

Дві основні причини

Причин того, що котики полюбляють солодко спати на голові у власників, є багато. Та основних дві. Одна – суто фізіологічна, друга – більш емоційна.

Отже, перша причина такої котячої звички – пошук джерела тепла. Температура тіла у котів на кілька градусів вища за людську. Упродовж дня вони можуть дрімати на сонечку, біля вогню, поруч з такими ж пухнастими компаньйонами – тобто у найбільш теплому місці вдома.

Уночі ж найтепліше буде біля людської голови, через яку постійно виділяється тепло і що, у більшості випадків, не накрита ковдрою.

Друга причина проста, але дуже приємна для опікунів котів – просто ваш кіт любить вас. Котики, які люблять свого опікуна і почуваються поряд із ним розслаблено, полюбляють ніжитися біля його голови і обличчя. Це – комплімент від вашого пухнастого компаньйона.

Як відучити кота спати на голові та обличчі

Не всім подобається котяча звичка спати на голові в опікуна. Особливо це докучає людям, у яких чутливий сон, адже вони ніяк не можуть виспатися.

Щоб отримати трохи приватного простору під час нічного сну, Амелія Вібер радить дві прості речі.

Якщо спати у вас на голові кота мотивує джерело тепла, спробуйте запропонувати йому ліжко з підігрівом або інший утеплений варіант. Так у вас буде шанс краще виспатись.

Коли ж причина у міцному зв’язку між котом і вами, спробуйте більше проводити час разом в іншу пору дня. Наприклад, більше гратися з котом або виділяти час удень, щоб просто поніжитись із ним в ліжку.

У випадку, коли це не допомагає, варто проконсультуватися із фахівцем з котячої поведінки або ж з ветеринаром. Ваш здоровий сон і люблячі стосунки з котом однаково варті того, щоб докласти до них зусиль.