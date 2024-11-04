Деякі коти можуть витрачати на цей ритуал дуже багато часу, а деякі можуть навіть накрити миску рушником

Часом кіт може шкребти лапами навколо своєї миски для їжі, ніби він намагається закопати її. Якщо ваш кіт так робить, з ним все гаразд. Які причини такої харчової поведінки котів та як відучити тварину від цієї звички, ідеться в блозі про домашніх тварин The Spruce Pets.

Інстинкт від родичів

Багато котів дряпають і мнуть підлогу навколо своєї миски до або після їжі. Деякі коти можуть довести цей ритуал до крайнощів, витрачаючи на нього багато часу. Буває, що коти також тягнуть різні предмети, як-от рушник чи газету, і накривають миску.

Це все інстинкт, що передався вашому улюбленцю з генами диких пращурів. У дикій природі великі коти часто ховають залишки їжі (а також фекалії), щоб вороги не могли їх вистежити: закопана їжа має слабкий запах.

Цікаво, що хтось закопує їжу, а от, наприклад, леопард, ховає недоїдену здобич високо в гіллі дерев, щоб до неї не дісталися леви і гієни. Північноамериканська рись покриває залишки здобичі сміттям, щоб сховатися від інших тварин.

Котяча чистоплотність

Ще одна причина того, що кіт хоче позбутися залишків їжі або її запаху, це вроджена котяча любов до чистоти.

Коти також закопують свої фекалії або різні речі, що їм не до вподоби. Таким чином вони позбуваються відходів. Оскільки коти часто сплять поблизу місця, де їдять, «закопування» миски може бути своєрідним актом прибирання в особистому просторі.

Як відучити кота «закопувати» їжу

Така поведінка кота не є шкідливою, проте часом може добряче дратувати, особливо, якщо кіт дере папір і кидає в миску або стягує для цього рушники.

Якщо ви відчуваєте, що така котяча поведінка створює проблеми, то ось кілька порад, як із нею впоратися:

Поставте миску на тверду поверхню подалі від предметів, які можна порвати або перетягнути, щоб накрити миску;

Залишайтеся зі своїм котом, поки він їсть, і заберіть миску, щойно він завершить;

Коли кіт починає «закопувати» миску, відволічіть його іграшкою або грою;

Намагайтесь не залишати в мисці ані вологий, ані сухий корм упродовж дня, щоб не провокувати «закопування».

Пам’ятайте, що така поведінка є природною для котів і в жодному разі не можна карати їх за неї.