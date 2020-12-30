IQOS – це найпопулярніша у світі система нагрівання тютюну, що користується у курців значно більшою повагою за вейпи та електричні сигарети. Вже понад 15 мільйонів курців в усьому світі перейшли з сигарет на Айкос.

Цей феномен вартий того, щоб роздивитись його детальніше. Пояснюємо, що таке IQOS, як він працює, навіщо та кому потрібен, та за що його так цінують курці.

Що таке IQOS [Айкос]? Гаджет для нагрівання тютюну

IQOS – це гаджет для нагрівання тютюну, головна задача якого – зменшувати шкоду від паління, робити цю звичку на кілька порядків гігієнічнішою, а також дбати про комфорт користувача та оточуючих.

Найважливіша відмінність Айкосу від сигарет – це нагрівання тютюну замість горіння (як у сигаретах). Під час паління сигарети температура на її кінчику сягає 800°С. Горіння та тління супроводжуються виділенням диму, що містить біля 6000 хімічних речовин, 2% з яких небезпечні для здоров'я. До них належать чадний газ, бензопірен, аміак, свинець, формальдегід, канцерогенні смоли та інші. Потрапляючи до легень, продукти горіння з сигаретного диму суттєво підвищують ризик захворювань органів дихання.

Технологія HeatControl, що лежить в основі IQOS, виключає процес горіння. Пристрій м’яко нагріває тютюн до максимум 350°С, щоб досягти випаровування, без підпалювання. За відсутності горіння відсутні й продукти горіння. При нагріванні тютюну утворюється легкий аерозоль з тютюновим ароматом. В цілому, при використанні IQOS виділяється на 95% менше шкідливих речовин у порівнянні з сигаретним димом. Це підтверджується як власними дослідженнями та спостереженнями виробника, так і незалежними науково-дослідними інституціями. Наприклад, американський орган з контрою якості (FDA), відомий у світі за найсуворішими та найприскіпливішими вимогами до харчових продуктів, медикаментів та товарів для курців, сертифікував IQOS, визнавши його значно менш шкідливим для здоров’я ніж сигарети та навіть надав особливий законодавчий статус – продукт модифікованого ризику.

Хоча IQOS і є найпопулярнішою у світі системою нагрівання тютюну, це не єдиний представник цієї категорії гаджетів. Широко відомі також lil SOLID, glo, Jouz та інші. Проте IQOS – це єдиний гаджет для курців (не лише серед систем нагрівання тютюну, а й навіть серед вейпів та електронних сигарет), що зміг пройти перевірку американського FDA та довести зниження шкоди для здоров’я. Випуску гаджета передувало 15 років лабораторних тестувань, досліджень та клінічних випробувань. Інвестиції у технологію та її надійність склали близько 7 млрд доларів.

Будь-хто, хто палить, може у домашніх умовах провести простий та наочний експеримент. Берете кілька ватних дисків, цигарку та Айкос зі стіком. Викурюєте сигарету як звичайно, тільки видихаючи дим через спонж. Потім повторюєте те саме з IQOS. На ватному фільтрі, крізь який видихатимете сигаретний дим, одразу змінить колір – на ньому з’являться коричневі плями від смол. І це враховуючи те, що дим вже пройшов крізь легені, та більшість смол осіла там. В той час як аерозоль від IQOS не змінить біле полотно диску, максимум вата стане вологішою.

Плюси IQOS: менше шкоди, комфорт, чистота та повага для оточуючих

Не залишає запаху на одязі та волоссі. Аерозоль від IQOS легкий та леткий. Він не осідає на одязі, волоссі чи шкірі. Якщо пам’ятаєте часи, коли у закладах палили, то згадаєте, як повернувшись додому з вечірки одразу мили волосся, бо воно наскрізь пропахло димом. Без пасивного куріння. Відповідно до досліджень, аерозоль від Айкосу не впливає на якість повітря у приміщенні та не призводить до пасивного паління з усіма його негативними наслідками. Це хороший спосіб подбати про близьких та продемонструвати повагу до оточуючих. Можна використовувати у приміщенні. Оскільки горіння в IQOS відсутнє (а разом з ним і ризик пожежі), а аерозоль дуже легкий, не погіршує якість повітря та швидко розсіюється, пристрій можна використовувати у приміщенні (з усіх точок зору: етичної, гігієнічної, законодавчої). Хоч вдома, хоч у автівці, хоч у офісі чи IQOS Friendly закладах. Немає неприємного запаху з рота. Аерозоль від Айкосу прохолодніший за сигаретний дим, тому не травмує та не пересушує слизову оболонку. Завдяки цьому не порушується виділення слинними залозами лізоциму – ферменту з антибактеріальним ефектом. У випадку ж сигарет, гарячий дим пошкоджує слизову оболонку та позбавляє її антибактеріального захисту. Щойно це стається, бактерії починають розмножуватися та створювати неприємний запах. А при поєднанні із запахом диму утворюється зовсім неприємний мікс. Не залишає наліт та не пошкоджує зубну емаль. Курця легко впізнати за темними зубами – це так званий «наліт курця». Смоли відкладаються на зубах, забарвлюючи її у жовто-коричневий колір та поступово руйнуючи. Аерозоль IQOS не містить смол та інших продуктів горіння, тож зуби не змінюють колір та не зазнають пошкоджень.

У чому різниця між Айкос та вейпами?

Відмінність IQOS від вейпів та є-сигарет полягає у самому принципі роботи. Джерелом нікотину у цих девайсах є рідина, що випаровується під час нагрівання. Цей пар у більшості випадків (за використання якісною заправки та безпечної концентрації нікотину) також є значно менш шкідливим за сигаретний дим. Проте більшість курців не вважають, що змогли би перейти з сигарет на вейпи. Чому? Через разючу відмінність у відчуттях у порівнянні з палінням. Габарити, рідина замість тютюну, пластик чи метал замість сигаретного фільтра, інша форма постачання та інша швидкість засвоєння нікотину, тощо.

Натомість IQOS замість рідини використовує стіки, наповнені тютюном. Це суміш тих самих трьох сортів, що використовуються у сигаретах, проте з іншою технологією обробки. Тютюн у стіках подрібнений, щільно спресований та трохи зволожений гліцерином. Це зроблено, щоб стіки швидко прогрівалися та «віддавали» ароматний аерозоль.

До речі, IQOS та аналогічні пристрої – це єдиний спосіб спробувати справжній смак тютюню, не забитий гаром, попелом, димом.

Важливо пам’ятати, що IQOS та інші гаджети для курців не можна вважати повністю нешкідливими. Так, шкоди для здоров’я від них у рази менше ніж від паління сигарет. Проте найкращий спосіб дбати про себе – це все ж таки кинути палити, перестати використовувати гаджети для курців, кальян та нікотин в інших формах. Та звісно ж, усе перелічене створено виключно для повнолітніх.