Щоб знизити ризик появи кореневої гнилі, варто дотримуватися кількох простих правил

Якщо огірки почали в'янути навіть після поливу, не поспішайте збільшувати кількість води. Така реакція рослин не завжди свідчить про нестачу вологи. Досить часто причиною стає коренева гниль – грибкове захворювання, яке поступово руйнує кореневу систему та перешкоджає надходженню води й поживних речовин до надземної частини рослини. Як виявити проблему, пише «Час дій».

Як розпізнати кореневу гниль

На початковому етапі хвороба може бути майже непомітною. У спекотні години листя втрачає пружність і опускається, однак ближче до вечора рослина частково відновлюється. Через це багато городників помилково вважають, що огіркам просто бракує води.

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Щоб перевірити стан рослини, огляньте прикореневу частину стебла. На розвиток кореневої гнилі можуть вказувати такі ознаки:

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побуріння основи стебла;

стоншення прикореневої шийки;

розм'якшення тканин біля поверхні ґрунту;

поступове в'янення всього куща.

Якщо ці симптоми вже помітні, грибкова інфекція почала уражати судинну систему рослини.

Що робити, якщо огірки вже захворіли

Кущі, які повністю зів'яли та вже не відновлюються, краще відразу видалити разом із грудкою землі. Це допоможе зменшити ризик поширення інфекції на здорові рослини.

На початкових стадіях розвитку хвороби можна застосовувати спеціальні фунгіцидні препарати відповідно до інструкції виробника. Обробки проводять під корінь, не перевищуючи рекомендованих норм.

Під час лікування важливо уникати надмірного поливу. Постійно перезволожений ґрунт створює сприятливі умови для подальшого розвитку грибкових збудників.

Чому виникає коренева гниль

Однією з найпоширеніших причин розвитку хвороби є полив дуже холодною водою в період високих температур. Різкий перепад температур послаблює рослини та створює умови для розвитку патогенних грибків.

Також захворюванню сприяють:

надмірне зволоження ґрунту;

поганий дренаж;

загущені посадки;

недостатнє провітрювання теплиць;

вирощування огірків на одному місці кілька років поспіль.

Як запобігти хворобі

Щоб знизити ризик появи кореневої гнилі, варто дотримуватися кількох простих правил.

Для поливу використовуйте лише прогріту воду температурою приблизно 20–22 °C.

Мульчуйте ґрунт соломою, сіном або іншими органічними матеріалами. Це допоможе довше зберігати вологу, запобігатиме перегріванню коріння та зменшить різкі коливання температури.

У період плодоношення своєчасно підживлюйте рослини добривами з підвищеним вмістом калію та фосфору. Такі елементи зміцнюють тканини рослин і підвищують їхню стійкість до захворювань.

Якщо огірки ростуть у теплиці, регулярно провітрюйте її, щоб уникнути надмірної вологості повітря.