Іноді знижки – це лише маркетингові хитрощі

«Чорна пʼятниця» приваблює великими знижками, яскравими рекламними оголошеннями та обіцянками заощадити. Однак у гонитві за різноманітними пропозиціями легко придбати непотрібні речі або переплатити за товар, який до розпродажу коштував дешевше. Щоб уникнути імпульсивних покупок і зайвих витрат, варто заздалегідь визначити потреби, спланувати бюджет та перевірити реальну вартість товарів. Більше про це пише Which?.

Коли «чорна пʼятниця» у 2026 році

«Чорна пʼятниця» у 2026 році в Україні припадає на 27 листопада. У цей день магазини традиційно пропонують покупцям великі знижки на одяг, техніку, побутові товари та інші популярні категорії продукції. Водночас обіцяні знижки не завжди означають реальну економію, адже продавці можуть використовувати різні маркетингові хитрощі.

Щоб розпізнати такі прийоми та уникнути зайвих витрат, варто дотримуватися кількох простих правил.

1. Заздалегідь скласти список речей, які хочеться придбати

Перед початком розпродажів слід визначити, що саме потрібно придбати. Список допоможе зосередитися на конкретних товарах і не піддаватися спокусі купувати все, що трапляється на очі у магазинах.

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Краще записувати не лише назви товарів, а й конкретні моделі, характеристики або артикули. На випадок відсутності потрібного варіанта варто заздалегідь підібрати одну-дві альтернативи. Так зменшиться ризик поспіхом купити першу-ліпшу річ зі знижкою.

Також бажано розділити список на найнеобхідніше та товари, які можна відкласти. Насамперед слід звертати увагу на речі, які давно планували придбати, а не на випадкові пропозиції, що з’явилися під час розпродажу.

2. Встановити бюджет і не виходити за його межі

Перед закупами варто визначити суму, яку можна витратити на «чорну пʼятницю». Навіть якщо знижки здаються дуже вигідними, не слід перевищувати встановлений бюджет заради додаткових товарів.

Також важливо заздалегідь встановити максимальну вартість кожної покупки. Це допоможе не піддаватися рекламним закликам і відмовитися від пропозиції, якщо ціна виявиться вищою за очікувану.

3. Перевірити історію цін, а не лише відсоток знижки

Великий мінус на рекламному банері не завжди означає реальну економію. Деякі магазини можуть підвищувати початкову вартість товару перед розпродажем, щоб знижка виглядала значнішою.

Тому перед купівлею варто з’ясувати, скільки продукція коштувала раніше, та порівняти ціни в різних магазинах. Для цього можна скористатися історією цін на маркетплейсах або спеціальними сервісами, які відстежують зміни вартості й повідомляють про її зниження.

Тривале спостереження за цінами на конкретну модель техніки, одяг чи побутові товари допоможе краще оцінити, чи справді пропозиція варта уваги. Не слід поспішати з оформленням замовлення лише через напис «акція» або таймер, який показує, що до завершення розпродажу залишилося кілька хвилин.

4. Подумати, чи справді потрібна ця річ

Перед оформленням замовлення варто оцінити, наскільки товар відповідає реальним потребам і звичному способу життя. Іноді розпродажі спонукають купувати речі з розрахунком на те, що в майбутньому з’явиться бажання частіше готувати, займатися спортом, подорожувати або більше часу приділяти хобі.

Наприклад, дорогий кухонний прилад може залишитися без використання, якщо вдома готують рідко. Одяг для особливих подій може роками лежати в шафі, а пристрій з однією функцією – займати місце на кухні.

Перед купівлею доцільно відповісти на кілька запитань: чи був би цей товар потрібен без знижки, чи використовуватиметься він регулярно, чи є для нього місце вдома та чи немає вже аналогічної речі? Якщо відповіді викликають сумніви, краще відмовитися від придбання.

5. Не купувати гаджети лише через їхню незвичність

У «чорну пʼятницю» особливо легко піддатися спокусі придбати недорогі пристрої, які здаються цікавими або незвичайними. Проте не кожен гаджет виправдовує свою вартість навіть зі знижкою.

Перед купівлею варто оцінити, чи справді прилад спрощує повсякденні справи, чи виконує лише одну вузьку функцію, з якою можуть впоратися звичайні кухонні інструменти або інші речі, що вже є вдома.

Важливо також врахувати практичність: чи легко його чистити, чи зручно зберігати, чи доступні необхідні компоненти та наскільки просто ним користуватися. Якщо пристрій потребує складного догляду або займає багато місця, є ризик, що після кількох використань він залишиться без діла.