Чорні плями не зникнуть навіть після багаторазового миття

Якщо на краях дзеркала у ванній з’явилися маленькі чорні цятки, річ найімовірніше, – не в недостатньому очищенні. House Digest розповідає, чому ж на дзеркалі у ванній з’являються чорні плями та чи можна це виправити.

Чому на дзеркалі з’являються чорні плями?

У ванній кімнаті часто буває підвищена вологість, особливо під час купання або приймання душу. Волога поступово потрапляє на зворотний бік дзеркала та пошкоджує срібне покриття, завдяки якому поверхня відбиває світло. Унаслідок цього по краях дзеркала з’являються чорні плями. Цей процес називають знесрібленням.

На жаль, чорні плями не зникнуть навіть після багаторазового миття, адже проблема криється не на поверхні, а всередині конструкції дзеркала.

Як запобігти появі чорних плям?

Найкращий спосіб захистити дзеркало – зменшити рівень вологості у ванній кімнаті. Для цього під час приймання душу або ванни варто вмикати витяжний вентилятор, а після завершення водних процедур залишати його працювати ще приблизно 15 хвилин.

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Також ви можете відкрити вікна у ванній кімнаті для природного провітрювання приміщення, якщо вони там є.

Чи можна врятувати дзеркало?

Повністю прибрати вже наявні чорні плями простим очищенням не вийде. Але дзеркало іноді можна відновити за допомогою повторного сріблення.

Повторне сріблення – це процес видалення пошкодженого срібного покриття та нанесення розчину, який викликає хімічну реакцію, що сприяє прилипанню нового покриття до дзеркала. Це складна процедура, тому її радять довірити професіоналам.