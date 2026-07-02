Чорниця та лохина багаті на поліфеноли, особливо антоціани

Ягідний рай, який маємо зараз, триватиме не так довго, як нам хотілося б, тому важливо насолодитися ним сповна. І обов’язково досхочу наїстися чорниці і лохини, бо ці ягоди цінують не лише за смак, каже фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош, а й за високий вміст біоактивних сполук, які корисні для серцево-судинної системи, мозку, обміну речовин тощо.

«Нутрієнтний склад цих ягід дуже схожий. А головна різниця між ними – у концентрації поліфенолів, зокрема антоціанів. Саме вони відповідають за синьо-фіолетовий колір ягід і мають антиоксидантні властивості. У чорниці їх зазвичай більше. Втім це не означає, що одна ягода краща за іншу. Обидві є цінною частиною раціону», – каже Ольга Дорош.

Чим корисні чорниця і лохина та як впливають на організм

1. Багаті на антиоксиданти.

Чорниця та лохина багаті на поліфеноли, особливо антоціани – біоактивні сполуки з антиоксидантною дією. Вони допомагають нейтралізувати надлишок вільних радикалів, які можуть пошкоджувати клітини та підтримувати хронічне запалення. Метааналізи показують: що регулярне споживання ягід асоціюється зі зниженням маркерів запалення та покращенням антиоксидантного захисту організму.

2. Підтримують серцево-судинну систему.

«Дослідження свідчать, що ягоди можуть потенційно позитивно впливати на артеріальний тиск, еластичність судин, нормалізацію рівня холестерину. Особливо це актуально для людей із метаболічним синдромом або підвищеним серцево-судинним ризиком», – каже Ольга Дорош.

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3. Джерело клітковини.

Ягоди містять харчові волокна, які підтримують ситість, здоров’я кишківника, регулярне випорожнення, стабільніший рівень глюкози після їди, нормалізацію холестерину. У 100 г – приблизно 2–3,5 г клітковини.

4. Корисні при інсулінорезистентності.

«Регулярне вживання ягід допомагає підтримувати більш стабільний рівень цукру в крові та покращувати чутливість клітин до інсуліну. Ймовірно, це пов’язано з клітковиною, яка уповільнює засвоєння вуглеводів, та антиоксидантами, які можуть зменшувати запальні процеси в організмі», – каже фізіологиня.

5. Підтримують здоров’я мозку.

Чорницю та лохину, за словами фізіологині, також вивчають у контексті здоров’я мозку. Є дані, що їх регулярне вживання може позитивно впливати на пам’ять, увагу та концентрацію, особливо з віком. Це пов’язують з антиоксидантами, які підтримують здоров’я судин і покращують кровопостачання мозку.

З якого віку і скільки чорниці та лохини можна їсти дітям?

«І чорницю, і лохину можна вводити з початком прикорму, приблизно з 6 місяців, якщо дитина вже готова до твердої їжі. Важливо починати з маленької кількості ягід і давати їх у безпечній подачі», – каже фізіологиня.

Так варто подавати ягоди 6-місячній дитині.. Фото з додатку Yummo

Скільки дитина може з’їсти цих ягід? Жорсткої верхньої межі для здорової дитини нема, важливий загальний баланс раціону.

Кому з цими ягодами слід бути обережним?

Попри користь чорниці і лохини, їсти їх у великих кількостях можна не всім. Обережними мусять бути люди, у яких є синдром подразненого кишківника. У чутливих людей великі порції можуть провокувати здуття або дискомфорт через клітковину та ферментовані вуглеводи.

Люди, схильні до алергії, мають знати, що алергія на чорницю або лохину трапляється рідко, але можлива.

Для людей, які приймають препарати для розрідження крові, важлива стабільність споживання продуктів із вітаміном K. Ягоди не є його рекордсменами, але при медичних обмеженнях раціон варто узгоджувати з лікарем.

Чи є побічні ефекти від вживання цих ягід?

Ольга Дорош каже, що у більшості людей – ні. Але якщо їх з’їсти надто багато, то можливе здуття, послаблення стільця, тимчасове забарвлення язика або калу. Останнє абсолютно нормальне і не є приводом для паніки.

У помірній кількості (жменя-дві, 50–150 г) чорниця зазвичай не викликає закрепу, а навпаки може підтримувати нормальне травлення, бо містить клітковину (приблизно 2–3 г на 100 г) і воду. Обидві ягоди є справді цінними, бо можуть поповнити раціон клітковиною, вітамінами та поліфенолами.

Коли йдеться про ягоди, каже фізіологиня, важливо не шукати одну найкращу ягоду, а регулярно включати в раціон різні ягоди, фрукти та овочі. Саме різноманіття, а не окремий продукт найкраще працює на користь здоров’ю.