Велика Британія, Німеччина, Канада та Люксембург внесли на «Коаліцію дронів» ще понад 20 млн доларів

Велика Британія, Німеччина, Канада та Люксембург внесли на «Коаліцію дронів» загалом ще понад 29 млн доларів. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що Велика Британія внесла ще 7 млн фунтів стерлінгів (близько 9,4 млн доларів) на додачу до вже оголошених 120 млн фунтів стерлінгів (приблизно 150 млн доларів), призначених для ВМС України. Німеччина виділила ще понад 12 млн 700 тис. доларів, а Канада та Люксембург внесли по 3 млн 800 тис. доларів. Таким чином чотири країни загалом виділили понад 29 млн доларів на «Коаліцію дронів» для України.

«Україна продовжує демонструвати ефективність безпілотників на полі бою, за допомогою яких знищує російські танки та військові техніку. Використовуючи розвідувальні дрони, українці також дуже успішно застосовують свою артилерію для знищення позицій російської артилерії», – йдеться у повідомленні британського уряду.

Загалом фонд «Коаліції дронів» тепер налічує 85 млн доларів.

Додамо, що 17 вересня міноборони України повідомило, що українські виробники безпілотників вперше братимуть участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, 15 лютого 2024 року Велика Британія повідомила про створення «Коаліції дронів» для України, яку очолила разом з Латвією. У межах цієї ініціативи планують поставити Україні тисячі FPV-дронів. Загалом до складу Коаліції дронів входить 16 країни.