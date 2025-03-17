Ще один форвард збірної Франції попрощався з великим футболом

Французький нападник Кевін Гамейро вирішив повісити бутси на цвях. Про це 37-річний форвард повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. Влітку 2024 року він залишився без команди й так і не зміг знайти собі новий клуб.

Нагадаємо, Гамейро розпочав професіональну кар’єру влітку 2005 року у французькому «Страсбурзі». Згодом були місцеві «Лор’ян» та ПСЖ. Однак ім’я Кевін зробив собі в чемпіонаті Іспанії, перебравшись туди в липні 2013-го. Спочатку він виступав за «Севілью», звідки за 32 млн євро перейшов у мадридський «Атлетіко». Завершив піренейську сагу Гамейро у «Валенсії», звідки повернувся у «Страсбур», де й закінчив виступи.

У доробку Кевіна золоті медалі чемпіонату Франції у складі ПСЖ (сезон 2012/13), три Кубки Ліги Європи з «Атлетіко» (2013/14, 2014/15, 2015/16) та ще один з «Валенсією» (2017/18). З «кажанами» також завоював Кубок Іспанії (2018/19).

З 2010-го по 2017-й роки Гамейро провів 13 матчів за збірну Франції, в яких забив 3 м'ячі. Загалом за свою кар'єру Кевін зіграв 728 матчів за клуби та збірну та забив 243 голи.