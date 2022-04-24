Секретар РНБО Олексій Данілов закликав членів колишньої ОПЗЖ, не перейменовуватися і підлаштовуватися, а вибачитися перед українцями і піти з парламенту. Про це Данілов заявив в ефірі національного телемарафону 23 квітня.

«Партія, яка привела війну до нашої країни, яка постійно… всі 8 років її члени казали, що "ми – брати, любов-дружба-жвачка, Москва – це наше все", вони зараз перейменувалися в іншу якусь інституцію. І ці покидьки вважають, що вони мають знаходитися в нашій Верховній Раді», – прокоментував Данілов перейменування ОПЗЖ.

За словами секретаря РНБО, нардепи від цієї політсили мають самостійно піти з Ради і «не чекати народного трибуналу».

«Та вони мають тихо-спокійно звідти піти. Вони не мають чекати народного трибуналу. Вони не розуміють, що хлопці на передовій їм не вибачать... Цим людям, які закликали сюди Путіна на всіх наших телеканалах. Коли всі ці бойки, шуфричі та інша мерзота казала: з Путіним треба дружити, він хороший, це наш сусід, він нам дасть дешевий газ…Їм треба піти дуже швидко з Верховної Ради, бо наші війська їх звідти винесуть вперед ногами і не факт, що живими», – переконаний Данілов.

На зауваження журналістів, чи є якийсь легітимний спосіб усунути таку політсилу з парламенту, Данілов сказав, «якщо чекати законодавчий механізм, то не дочекаємось».

Нагадаємо, що 21 квітня у Верховній Раді створили нову депутатську групу «Платформа за життя та мир», у яку ввійшли депутати фракції «Опозиційної платформи — За життя» (ОПЗЖ), яка призупинила діяльність.