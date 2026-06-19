У правоохоронця на Полтавщині виявили елітні авто на нерухомість

Державне бюро розслідувань оголосило підозру правоохоронцю на Полтавщині. У нього виявили елітні авто та нерухомість, вартість яких значно перевищує офіційний дохід. Про це у пʼятницю, 19 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Підозрюваний – начальник одного з підрозділів правоохоронного органу Полтавської області. За даними слідчих, протягом 2024-2025 років він придбав кілька автомобілів та нерухомість, яку оформив на матір та вітчима. Йдеться про авто Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460, квартиру у Полтаві, дві квартири на Закарпатті, а також нерухомість у Варшаві (Польща).

Вартість придбаного майна слідчі оцінили у 22 млн грн, тоді як офіційний дохід правоохоронця у цей період не перевищував 1,1 млн грн. Крім того, слідчі встановили, що родичі посадовця також не мають доходів для купівлі вказаного майна.

ДБР вважає, що посадовець неофіційно набув щонайменше 16 млн грн, тому оголосило йому підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України). Суд обрав для правоохоронця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 10 млн грн. Підозрюваному загрожує до 10 років увʼязнення.

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Нагадаємо, у квітні 2026 року НАБУ повідомляло, що виявило у нардепа від нині забороненої «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Качного активи на майже 13 млн грн, що не відповідають офіційному заробітку.