Ілля Кива під наглядом «тітушок» захистив кандидатську дисертацію

Державне бюро розслідувань відкрило справу через перешкоджання поліцейським професійній діяльності журналіста Bihus.Info Данила Мокрика під час захисту кандидатської дисертації нардепа від «ОПЗЖ» Іллі Киви. Про це повідомив журналіст Данило Мокрик на своїй сторінці в Facebook.

Мова йде про недопуск журналіста на захист дисертації Киви з боку поліцейського Юрія Рузанова. За словами самого Данила Мокрика, співробітник поліції тоді показав свій жетон. 8 червня Мокрика допитали в управлінні ДБР щодо цієї справи.

Як інформував ZAXID.NET, 26 квітня нардеп від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління.

Тоді вхід до кабінету, де проходив захист, блокували щонайменше 8 невідомих чоловіків – деякі з них були в чорному одязі та з раціями. Ці ж чоловіки супроводжували Киву до вбиральні та оберігали від журналістів. Нардеп назвав їх «студентами чи може аспірантами».

Як писало «Детектор медіа», окрім Мокрика, до зали не пускали журналістів 5 каналу, 24 каналу, «Української правди», «Радіо Свобода», «Наразі.Медіа». Натомість на захист дисертації пустили «Перший незалежний», NewsOne та знімальну групу ТСН.

Громадська рада при Міністерстві освіти і науки попросила МОН перевірити інформацію про порушення відкритості під час захисту Киви.

За даними розслідувачів Bihus.Info, Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.

Остаточне рішення про присудження наукового звання Киви – за Міністерством освіти та науки.