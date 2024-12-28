Олега Побережнюк а вже підозрюють у зловживанні службовим становищем

Слідчі Державного бюро розслідувань ввечері 28 грудня провели обшуки у помешканні командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Джерела «Української правди» повідомили, що йому готують нову підозру за статтею про бездіяльність військової влади.

«За інформацією слідства, з лютого по липень 2024 року Побережнюк, знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера [Владислава Пастуха] до військовослужбовців, не реагував на вказані факти та не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності», – повідомили в «Українській правді».

Журналісти зазначають, що комбригу готують підозру через бездіяльність (ч. 4 ст. 426 ККУ). Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Зазначимо, що «Українська правда» 16 грудня опублікувала розслідування про знущання з військових та вимагання грошей у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ, яка дислокується у Тернопільській області. Зокрема, у розслідуванні розповіли про екскомандира одного з підрозділів у першому батальйоні бригади Владислава Пастуха, який прив'язував військових до дерев'яного хреста за відмову дати йому грошей. Екскомандир є сином Валерія Пастуха – начальника штабу та заступника командира бригади. Владиславу Пастуху повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, СЗЧ та дезертирстві. Наразі офіцер перебуває у розшуку.

Після публікації УП Генштаб ЗСУ відсторонив комбрига Олега Побережнюка на час розслідування. Наступного дня, 17 грудня, він отримав підозру у зловживанні повноважень. Йдеться про те, що Побережнюк змушував підлеглих будувати собі будинок на Хмельниччині. За це підлеглі комбрига отримували бойові виплати та зарплату.

Тернопільський районний суд 19 грудня відправив Побережнюка в СІЗО з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Наступного дня підозрюваний вийшов з СІЗО.