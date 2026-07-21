Аркадій Кукшин проходив базову військову підготовку у 425-му ОШП «Скеля»

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через стрілянину по військовослужбовцю 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Аркадію Кукшину, який у травні намагався самовільно залишити місце служби. Про це у понеділок, 20 липня, повідомило «Слідство.Інфо».

Провадження відкрили за статтею про перевищення влади військовою службовою особою. Як зазначає видання, відповідне рішення ДБР ухвалило після заяви Кукшина про те, що під час спроби втечі з полігону по ньому відкрили вогонь військові полку «Скеля».

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За словами чоловіка, 4 травня він натрапив на патруль військових, які почали стріляти. Одна куля влучила йому в ногу, а уламки від іншої поранили руку. Після цього Кукшин самостійно дістався Харкова, де за допомогою лікаря підпільно витягнув кулю з ноги. Через два місяці він нелегально залишив територію України та нині перебуває в одній з європейських країн.

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Як повідомляє «Слідство.Інфо», спочатку після звернення до ДБР чоловік отримав повістку, яка стосувалася лише справи про самовільне залишення служби. Після виходу журналістського розслідування правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження щодо обставин стрілянини.

Слідчий ДБР підтвердив журналістам факт відкриття справи, однак відмовився коментувати хід розслідування, зокрема, чи вже допитували військовослужбовців полку «Скеля», посилаючись на таємницю слідства.

Аркадій Кукшин стверджував, що був студентом денної форми навчання, однак 28 квітня його затримали працівники ТЦК у Харкові та направили до 425-го ОШП «Скеля», де він проходив базову військову підготовку.

Нагадаємо, 24 червня ДБР розпочало розслідування небойових смертей у «Скеля», а Офіс омбудсмена Дмитра Лубінця оголосив перевірку інформації про випадки катування та доведення до самогубства військових «Скелі». 25 червня в межах розслідування ДБР відсторонили командира 425 окремого штурмового полку «Скеля», підполковника Юрія Гаркавого.