ДБР у справі Гринкевичів розслідує постачання бронежилетів та шоломів зі збитками у 150 млн грн
Нове провадження стосується постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами
ДБР розслідує постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на 150 млн грн. Розслідування проводять у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».
ДБР у відповідь на інформаційний запит журналістів щодо розслідування справи Гринкевичів повідомило: «Слідчими ДБР здійснюється розслідування в окремому кримінальному провадженні, в ході якого встановлено факт постачання указаною групою осіб бронежилетів та шоломів за завищеними цінами».
У відомстві наголошують, що проведеною експертизою установлено збитки державному бюджету на загальну суму майже 150 млн грн.
«Найближчим часом у вказаному кримінальному провадженні очікується прийняття відповідного процесуального рішення», – зазначають в ДБР.
«Інтерфакс» також повідомив, що ДБР розслідує можливі позапроцесуальні зв’язки представника суддівського корпусу із захистом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, які обвинувачуються у постачання неякісного одягу для ЗСУ.
Нагадаємо, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали у грудні 2023 року, коли він намагався дати хабар високопосадовцю ДБР. Згодом Ігор Гринкевич отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти.
ZAXID.NET раніше детально описував резонансу справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони, є син Ігоря Гринкевича Роман.
Правоохоронці оголошували його в розшук та затримували в Одесі при спробі втечі за кордон. У січні 2024 року Ігор Гринкевич отримав нову підозру у створенні злочинної організації. Через постачання неякісного одягу ЗСУ компанії Гринкевича завдали збитків Міноборони на майже мільярд гривень.