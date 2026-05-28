Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич із сином Романом обоє фігурують у кримінальних справах

ДБР розслідує постачання бронежилетів та шоломів за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на 150 млн грн. Розслідування проводять у справі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс».

ДБР у відповідь на інформаційний запит журналістів щодо розслідування справи Гринкевичів повідомило: «Слідчими ДБР здійснюється розслідування в окремому кримінальному провадженні, в ході якого встановлено факт постачання указаною групою осіб бронежилетів та шоломів за завищеними цінами».

У відомстві наголошують, що проведеною експертизою установлено збитки державному бюджету на загальну суму майже 150 млн грн.

«Найближчим часом у вказаному кримінальному провадженні очікується прийняття відповідного процесуального рішення», – зазначають в ДБР.

«Інтерфакс» також повідомив, що ДБР розслідує можливі позапроцесуальні зв’язки представника суддівського корпусу із захистом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та його сина Романа, які обвинувачуються у постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Нагадаємо, що львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали у грудні 2023 року, коли він намагався дати хабар високопосадовцю ДБР. Згодом Ігор Гринкевич отримав підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах через постачання неякісного одягу ЗСУ та зірвані контракти.

ZAXID.NET раніше детально описував резонансу справу навколо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Співвласником низки фірм, які фігурують у розслідуванні про розкрадання на закупівлях Міноборони, є син Ігоря Гринкевича Роман.

Правоохоронці оголошували його в розшук та затримували в Одесі при спробі втечі за кордон. У січні 2024 року Ігор Гринкевич отримав нову підозру у створенні злочинної організації. Через постачання неякісного одягу ЗСУ компанії Гринкевича завдали збитків Міноборони на майже мільярд гривень.